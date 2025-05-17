Цены на нефть под давлением: как торговая война и решения ОПЕК меняют игру

Таможенная война Трампа и решение ОПЕК формируют нынешнюю ситуацию на рынке нефти. Следовательно, потребление нефти падает, а это влияет на ее цену. Страдает от этого еще и российская нефть.

Что влияет на добычу и что с российской нефтью

Как рассказал для 24 Канала экономист Олег Гетман, санкции против России больше всего влияют не на цену нефти, а на объемы ее добычи.

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Из-за отсутствия нового оборудования, инновационных технологий, добыча нефти в России постепенно уменьшается.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Дополнительные пошлины и начало торговых войн замедляют экономики крупных стран. Замедляется экономика, соответственно, уменьшается потребление и газа, и нефти.

Как добавил Гетман, экономическое замедление уже началось. Например, I квартал в этом году США завершили со спадом ВВП на 0,3%.

Будет ли падать цена на нефть

Сейчас все нефтяные трейдеры ожидают, что потребление нефти будет сокращаться. Соответственно, цены на нефть будут падать.

Дополнительным фактором на рынке является решение ОПЕК и ее фактического лидера Саудовскую Аравию об увеличении добычи нефти,

– добавляет экономист.

Такое решение на фоне сокращения потребления станет фактором, который будет способствовать дополнительному падению цен на нефть.