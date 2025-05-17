Укр Рус
Финансы Финансовые новости Цены на нефть под давлением: как торговая война и решения ОПЕК меняют игру
17 мая, 13:23
2

Цены на нефть под давлением: как торговая война и решения ОПЕК меняют игру

Валерия Городинская
Основні тези
  • Торговая война Трампа и решение ОПЕК влияют на снижение потребления и цен на нефть.
  • Санкции против России уменьшают добычу нефти из-за отсутствия новых технологий и оборудования.

Таможенная война Трампа и решение ОПЕК формируют нынешнюю ситуацию на рынке нефти. Следовательно, потребление нефти падает, а это влияет на ее цену. Страдает от этого еще и российская нефть.

Что влияет на добычу и что с российской нефтью

Как рассказал для 24 Канала экономист Олег Гетман, санкции против России больше всего влияют не на цену нефти, а на объемы ее добычи.

Смотрите также Рекордный обвал: сколько Россия заработала на экспорте нефти в апреле

Из-за отсутствия нового оборудования, инновационных технологий, добыча нефти в России постепенно уменьшается.

Олег Гетман

Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Дополнительные пошлины и начало торговых войн замедляют экономики крупных стран. Замедляется экономика, соответственно, уменьшается потребление и газа, и нефти.

Как добавил Гетман, экономическое замедление уже началось. Например, I квартал в этом году США завершили со спадом ВВП на 0,3%.

Будет ли падать цена на нефть

Сейчас все нефтяные трейдеры ожидают, что потребление нефти будет сокращаться. Соответственно, цены на нефть будут падать.

Дополнительным фактором на рынке является решение ОПЕК и ее фактического лидера Саудовскую Аравию об увеличении добычи нефти, 
– добавляет экономист.

Такое решение на фоне сокращения потребления станет фактором, который будет способствовать дополнительному падению цен на нефть.

  • Таким образом, нефть Brent движется вниз.
  • А бренд нефти Urals привязан к Brent.