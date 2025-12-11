Как изменилась цена на лом золота и серебра в декабре
- Стоимость серебра значительно выросла, установив несколько исторических рекордов, тогда как золото остается на одном уровне.
- Закупочная цена на лом золота и серебра зависит от пробы, в частности, золото 999 пробы стоит 5 585,12 гривны за грамм, а серебро 999 пробы – 77,96 гривны за грамм.
Стоимость серебра ощутимо выросла в течение последних нескольких недель. Этот металл установил несколько исторических рекордов и продолжает дорожать. Золото, в свою очередь, остается примерно на одном и том же уровне.
Как изменилась цена на лом золота 11 декабря?
На стоимость лома влияет много факторов. В частности, ситуация на мировом рынке, пишет 24 Канал.
Как сообщает НБУ, в зависимости от пробы закупочная цена на лом золота такова:
- если изделие имеет 333 пробу – 1 861,71 гривны за грамм
- 375 пробу – 2 096,52 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 795,36 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 259,38 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 270,57 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 193,03 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 031,64 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 585,12 гривны за грамм.
Нужно понимать, что именно пробой определяется доля чистого металла в сплаве. Чтобы вычислить процент, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Например, если на золоте зафиксировано 583, там – 58,3% золота.
Сколько стоит серебро в ломе?
Стоимость серебра в ломе, в зависимости от пробы, 11 декабря такая:
- для 375 пробы, закупочная цена – 29,27 гривны за грамм
- 500 пробы – 39,02 гривны за грамм;
- 750 пробы – 58,53 гривны за грамм;
- 800 пробы – 62,43 гривны за грамм;
- 830 пробы – 64,77 гривны за грамм;
- 875 пробы – 68,29 гривны за грамм;
- 900 пробы – 70,24 гривны за грамм;
- 925 пробы – 72,19 гривны за грамм;
- 999 пробы – 77,96 гривны за грамм.
Закупочная цена банковского серебра высшей категории сегодня также изменилась. Она составляет – 82,15 гривны за грамм, сообщает НБУ.
Как изменилась стоимость золота и серебра на мировом рынке сегодня?
Золото упало в цене на 0,3%. Этому способствовало решение снизить ставку ФРС 10 декабря. Цена унции этого металла сегодня – 4 217,09 доллара.
Стоимость серебра, в свою очередь, выросла на 1%. Она достигла – 62,39 доллара за унцию. В то же время максимум за сессию достигал – 62,88 доллара за унцию.