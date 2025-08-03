Обычно Brent торгуется дороже, чем WTI. Дело в том, что Brent используется чаще в мировых контрактах на нефть, в то время как WTI является более локальной маркой нефти для США. По состоянию на август 2025 года, разница между этими эталонными марками нефти составляет от 3 до 4 долларов за баррель.

Какова стоимость нефти Brent и WTI?

Учитывая динамику цены двух марок, нефть с начала этого года просела в цене, проанализировал 24 Канал. Наибольший спад стоимости наблюдался весной, а именно с апреля по май.

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В то же время, по данным Reuters, в июне разница между WTI и Brent достигла наименьшего уровня с 2023 года – 2,78 доллара.

Это произошло из-за роста цен в США на фоне падения количества буровых установок и лесных пожаров в Канаде.

В издании также прогнозируют в июле, что в 2025 году нефть марки Brent будет торговаться в среднем на уровне 67,84 доллара за баррель.

А вот американская марка нефти WTI будет колебаться на уровне 64,61 доллара за баррель.

Таким образом, разница между марками составит где-то чуть больше, чем 3 доллара на одном барреле.

Заметьте! В июне 2025 года ожидалось, что Brent будет на уровне 67,86 доллара, а WTI на уровне 64,51 доллара, что почти соответствует оценкам в июле.