Не спешите выбрасывать: за этот алюминий платят до 130 гривен за килограмм
Спрос на алюминий в Украине остается высоким, ведь этот металл широко используется в строительстве, машиностроении, электротехнике и т. д. Однако его цена в значительной степени зависит от вида лома, его чистоты и региона приема.
Каковы цены на алюминий в июле
Цены на алюминий за последние 30 дней в Украине немного выросли, и средняя стоимость этого металла в июле составляет около 77,40 гривны, свидетельствуют данные MetalMonitor.
Однако цены значительно различаются. Пункты приема лома готовы платить за качественный алюминий в несколько раз больше, чем за обычный черный металл.
Дороже всего принимают чистый электротехнический и профильный алюминий. В то время как самыми дешевыми остаются банки, кабель и стружка из-за низкого выхода чистого металла при переработке.
В целом цены на различные виды алюминия в июле следующие:
|Вид алюминиевого лома
|Средняя цена, грн/кг
|Электротехнический алюминий
|127,5
|Типографский алюминий
|115,6
|Алюминиевый профиль
|117
|Пищевой алюминий и бытовой плюминий
|102,5
|Алюминий моторный
|85
|Смешанный алюминий
|81,50
|Алюминиевая стружка
|46,55
|Алюминиевый кабель
|45
|Алюминиевые банки
|42,50
|Алюминиевая фольга
|30
Каковы цены в разных регионах Украины
В то же время стоимость алюминиевого лома может значительно различаться в зависимости от региона и конкретного пункта приема. По данным Metalolom.biz.ua, в июле металл в среднем стоит:
- Днепр – 90 гривен за килограмм;
- Киев – 85,80 гривен за килограмм;
- Ужгород – 85 гривен за килограмм;
- Белая Церковь – 83 гривны за килограмм;
- Винница – 82,30 гривны за килограмм и т. д.
В целом в больших промышленных городах конкуренция между заготовителями выше, поэтому закупочные цены часто более выгодны.
Вместе с тем на конечную стоимость влияет вид алюминия, поскольку электротехнический и профильный ценится значительно дороже, чем смешанный или банки. Также имеет значение степень загрязнения: краска, пластик, резина, крепеж или другие примеси снижают цену.
Большие партии часто принимают по более высокой цене. К тому же пункты приема ориентируются на спрос со стороны переработчиков.
Напомним, что на металлоломе можно выгодно заработать в Украине. Однако для этого стоит накапливать и сдавать большие объемы, лучше от 1 тонны, и выбрать правильный момент в течение года, когда цены растут.