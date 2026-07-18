Не спешите выбрасывать: за этот алюминий платят до 130 гривен за килограмм

Спрос на алюминий в Украине остается высоким, ведь этот металл широко используется в строительстве, машиностроении, электротехнике и т. д. Однако его цена в значительной степени зависит от вида лома, его чистоты и региона приема.

Каковы цены на алюминий в июле

Цены на алюминий за последние 30 дней в Украине немного выросли, и средняя стоимость этого металла в июле составляет около 77,40 гривны, свидетельствуют данные MetalMonitor.

Однако цены значительно различаются. Пункты приема лома готовы платить за качественный алюминий в несколько раз больше, чем за обычный черный металл.

Дороже всего принимают чистый электротехнический и профильный алюминий. В то время как самыми дешевыми остаются банки, кабель и стружка из-за низкого выхода чистого металла при переработке.

В целом цены на различные виды алюминия в июле следующие:

Вид алюминиевого лома Средняя цена, грн/кг Электротехнический алюминий 127,5 Типографский алюминий 115,6 Алюминиевый профиль 117 Пищевой алюминий и бытовой плюминий 102,5 Алюминий моторный 85 Смешанный алюминий 81,50 Алюминиевая стружка 46,55 Алюминиевый кабель 45 Алюминиевые банки 42,50 Алюминиевая фольга 30

Каковы цены в разных регионах Украины

В то же время стоимость алюминиевого лома может значительно различаться в зависимости от региона и конкретного пункта приема. По данным Metalolom.biz.ua, в июле металл в среднем стоит:

Днепр – 90 гривен за килограмм;

Киев – 85,80 гривен за килограмм;

Ужгород – 85 гривен за килограмм;

Белая Церковь – 83 гривны за килограмм;

Винница – 82,30 гривны за килограмм и т. д.

В целом в больших промышленных городах конкуренция между заготовителями выше, поэтому закупочные цены часто более выгодны.

Вместе с тем на конечную стоимость влияет вид алюминия, поскольку электротехнический и профильный ценится значительно дороже, чем смешанный или банки. Также имеет значение степень загрязнения: краска, пластик, резина, крепеж или другие примеси снижают цену.

Большие партии часто принимают по более высокой цене. К тому же пункты приема ориентируются на спрос со стороны переработчиков.

Напомним, что на металлоломе можно выгодно заработать в Украине. Однако для этого стоит накапливать и сдавать большие объемы, лучше от 1 тонны, и выбрать правильный момент в течение года, когда цены растут.