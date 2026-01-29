Коммунальные услуги в Украине: подорожает ли в ближайшее время свет

Постановлением от 31 мая 2024 правительство установило для всех украинцев единую фиксированную цену на электроэнергию. Она действует независимо от объема потребления света.

Какими будут цены на свет в ближайшее время?

Поэтому тарифы на свет останутся в силе до 30 апреля 2026 года, о премьер-министр Юлия Свириденко.

До этой даты украинцы будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за 1 киловатт-час.

Но сэкономить смогут украинцы с двухзонными счетчиками. Дело в том, что дневной тариф (с 7:00 до 23:00) действительно составит 4,32 гривны за киловатт-час для всех, но ночной тариф (с 23:00 до 7:00) будет снижен до 2,16 гривны за киловатт-час.

Трехзонные счетчики тоже дают некоторые скидки. Для их владельцев цены на электричество являются такими:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час; с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час; с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Также правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением – за объем потребления до 2 тысяч киловатт-час в месяц придется заплатить 2,64 гривны за киловатт-час, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время вырастут тарифы на свет, который произведен из возобновляемых источников, для энергетических кооперативов и частных домохозяйств. Об этом пишет ligazakon.

Самая высокая ставка – это 893,49 гривны за киловатт-час. Но это без учета налога на добавленную стоимость.

Цены зависят от источника энергии, то есть солнце, ветер и тому подобное.

Важно! Однако эти изменения никак не связаны с тарифом для бытовых потребителей в Украине.

Что еще следует знать о коммуналке в Украине?