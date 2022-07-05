Цена газа в Европе выросла до наивысшего уровня за четыре месяца

Цена газа достигла пиковых отметок за последние четыре месяца из-за запланированных забастовок в Норвегии. Около 13% ежедневного экспорта газа в Норвегию находятся под угрозой.

Забастовки в Норвегии и повышение цен

Планируемые забастовки в Норвегии связаны с закрытием трех месторождений, что приведет к остановке еще трех проектов. В настоящее время около 13% ежедневного экспорта газа в Норвегию находятся под угрозой из-за забастовки.

Читайте также России будет трудно, – в "Нафтогазе" отреагировали на исторический экспорт газа из США

Цена газа на бирже

Голландские фьючерсы на газ 5 июля достигли самого высокого внутридневного уровня с 9 марта. Они выросли на 8,3% – до 160 евро за мегаватт-час .

. Британский эквивалент вырос на 16%.

Динамика роста цены гаа / Инфографика Bloomberg

Базовые фьючерсы, выросшие в этом году более чем вдвое, в понедельник, 4 июля, выросли на 10%. Около 13% ежедневного экспорта газа в Норвегию находятся под угрозой из-за забастовки.

Рынок газа будет более жестким

Эксперты считают, что это сделает рынок газа еще более жестким, ведь норвежские поставки голубого топлива становятся все более важными после того, как Россия сократила свои поставки из-за санкций и войны в Украине.

Также это совпало с длительным отключением ключевого экспортного объекта в США, являющегося еще одним крупным источником газа для Европы. Такой ряд событий сказывается на экономике континента, нанося ущерб отраслям, которые не могут переложить рост топлива на конечных пользователей.

Может заинтересовать – в "Нефтегазе" заметили, что упадок России начался: смотрите видео