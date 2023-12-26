Доллар на пути к худшей динамике за 3 года: почему валюта теряет позиции

Доллар США сразу после Рождества фиксирует новые потери на рынке. Более того, прогнозируют дальнейшее обесценивание валюты. О главных факторах воздействия – читайте в новом материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,54. Этот индикатор потерял во время сессии на 0,16%. При этом диапазон колебания составляет от 101,53 до 101,77, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар снова дешевеет

Доллар продолжает фиксировать потери на рынке, поскольку инвесторы ожидают сигналов от Федерального резерва, чтобы понять, когда начнется процесс снижения ключевой ставки. Дело в том, что инфляция в США приближается к желаемым 2% годовым.

В первый день после Рождества колебания валюты на рынке были достаточно приглушенными. При этом доллар США на пути к худшей динамике по отношению к корзине из 6 других валют с 2020 года. Одна из ключевых причин – привлекательность доллара падает из-за потенциального снижения процентной ставки, пишет CNBC. Напомним, что прошедшую неделю Индекс доллара США завершил с многомесячным спадом.

В то же время американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.