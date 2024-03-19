Согласно прогнозу Standard Chartered ожидают серьезных ценовых изменений на рынке криптовалют в 2025 году. Напомним, что с начала текущего года биткоин установил несколько новых рекордов на рынке, достигнув нового исторического максимума.

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Биткоин может установить новый рекорд на рынке

Ожидается, что курс биткоина может достичь 250 тысяч долларов за монету в 2025 году. Катализаторами для курса биткоина называют:

Успех спотовых биткоин-фондов (ETF);

Усиление интереса к криптовалюте со стороны центробанков.

Что такое Биржевой инвестиционный фонд Это индексный фонд, активы которого торгуются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса.

Указывают, что столь мощный ценовой рост возможен, если приток средств будет сохраняться на также сильном уровне, как это есть сейчас. Еще один вид поддержки для курса биткоина – международные валютные резервы. Это средства, которые могут поступить в сектор уже в 2024 году.

К теме! Ранее в Standard Chartered прогнозировали рост стоимости биткоина до 200 тысяч долларов за монету в 2025 году.

Эксперты указывают, что санкции США и Европейского Союза против российских резервов, которые хранили на Западе, привело к структурному росту интереса к нестандартным активам со стороны центробанков. Одна из целей – диверсификация международных резервов.

Сейчас больше всего от стремления регуляторов выигрывают золото и китайский юань. Однако цифровые активы также могут стать бенефициарами этих изменений. Если на криптовалюты обратят активы, то ожидают, что крупнейшие и самые ликвидные активы получают основной приток капитала. В частности, речь идет о биткоине.

Прогнозируют, что в 2024 году курс биткоина вырастет до 150 тысяч долларов. Всего с января цифровая монета подорожала почти на 50%, согласно данным MarketWatch. На данный момент стоимость монеты колеблется на уровне 63 тысяч долларов за монету.