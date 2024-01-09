В Standard Chartered считают, что одобрение биржевых инвестиционных фондов для биткоина. Их также называют ETF.

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Биткоин может установить новый исторический рекорд

Согласно прогнозу, стоимость биткоина может возрасти более чем на 300% к концу 2025 года благодаря этому, достигнув отметки в 200 тысяч долларов за монету. Добавляют, что Волл-Стрит лишь ждут "зеленого света" от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Крайний предел для одобрения первых ETF для биткоина – среда.

Важно! На рынке криптовалют могут зафиксировать новый исторический максимум в случае подорожания биткоина до 200 тысяч долларов за монету. Напомним, что пиковая цена цифровой монеты составляет около 69 тысяч долларов.

Ранее также прогнозировали, что после запуска биржевых спотовых биткоин-фондов могут зафиксировать стремительный рост спроса, что может обеспечить основу для потенциального подорожания биткоина до 100 тысяч долларов до конца 2024 года. Интересно, что инвестор и миллиардер Тим Дрейпер ожидает, что уже этого года стоимость биткоина вырастет до 250 тысяч долларов за монету или даже повыше.

Кроме того, добавим, что в первых числах января 2024 курс биткоина возросла до максимального уровня с апреля 2022 года. Все из-за ажиотажа инвесторов вокруг потенциального одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США запуска биржевых спотовых биткоин-фондов (BTC-ETF).

На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 46 566 долларов за монету, согласно данным CoinMarketCap. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 912,18 миллиарда долларов США. За последние 24 часа биткоин подорожал почти на 6%.