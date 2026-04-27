Биткойн стремительно растет из-за конфликта США и Ирана

Биткойн достиг 12-недельного максимума. Впоследствии эта крипта несколько упала. Такая ситуация является следствием того, что трейдеры оценили неоднозначные сигналы о переговорах США и Ирана.

Что влияет на стоимость крипты сейчас?

Утром 27 апреля стоимость биткойна фиксировалась на уровне 79 488 долларов за монету, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! Это самый высокий уровень с 31 января. Всего за апрель биткоин вырос почти на 15%.

Впоследствии эта монета несколько упала. Биткойн торговался вблизи уровня – 77 900 долларов. Сейчас же эта крипта достигла уровня – 77 769 долларов, сообщает investing.com.



Как изменилась стоимость BTC 27 апреля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

На рост стоимости биткойна повлияло заявление Ирана. Тегеран сказал, что Вашингтон предложил ему заключить новое соглашение, относительно открытия Ормузского пролива.

Риски реальны. Шансы на мирное соглашение между США и Ираном разрушились, что может привести к широкой переоценке рисковых активов. 80 000 долларов – это та цена, на которой многие недавние покупатели приближаются к точке безубыточности, что обычно является отметкой, где возникает давление продавцов, когда они выходят из своих позиций,

– сообщает аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

Важно! На цену биткойна также влияет ожидание заседаний Центробанков, они должны состояться вскоре.

