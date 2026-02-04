Такого не ожидал никто: биткоин упал до самой низкой отметки за время президентства Трампа

За последнюю неделю биткойн упал в цене почти на 19%. Фактически, он снизился до уровня, который был в начале ноября 2024 года. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться.

Как именно изменилась цена биткойна?

Еще 3 февраля биткойн обвалился почти на 7%. Тогда он достиг – 72 877 долларов за монету, сообщает Bloomberg.

Можно сказать, что сейчас оптимизм, который существовал в начале вступления Трампом в должность президента во второй раз, испарился. Напомним, тогда новая администрация поддержала крипторынок.

Снижение происходит после волатильной недели на мировых рынках, которая также наблюдалась резкими колебаниями цен на золото и серебро. Хотя драгоценные металлы нашли покупателей во вторник после недавних потерь, криптовалюты не смогли получить поддержку,

– указывает издание.

Также на стоимость биткойна повлияли:

напряжение между США и Ираном;

массовая ликвидация трейдеров;

отступление индекса S&P 500 от рекордных значений;

увеличение цен на нефть.

Важно понимать, что сейчас рынок активно наблюдает за дальнейшими действиями Трампа. Ведь изменения в политике США сильно влияют на крипторынок.

Падение биткойна вызывает сомнения относительно его функционирования как своеобразного "цифрового золота", поскольку он не действовал как безопасная гавань в период повышенной геополитической неопределенности,

– отмечает издание.

Какова цена биткойна сейчас?

На момент написания публикации, стоимость биткойна была несколько выше. Однако крипта так и не вернулась к прежним значениям, сообщает investing.com.



Как изменилась стоимость BTC 4 февраля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Что еще важно знать об изменении цены биткойна?