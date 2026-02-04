Такого не ожидал никто: биткоин упал до самой низкой отметки за время президентства Трампа
- Биткоин упал в цене на почти 19% за последнюю неделю, достигнув уровня начала ноября 2024 года.
- На стоимость биткойна повлияли геополитическое напряжение, массовая ликвидация трейдеров, отступление индекса S&P 500 и увеличение цен на нефть.
За последнюю неделю биткойн упал в цене почти на 19%. Фактически, он снизился до уровня, который был в начале ноября 2024 года. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться.
Как именно изменилась цена биткойна?
Еще 3 февраля биткойн обвалился почти на 7%. Тогда он достиг – 72 877 долларов за монету, сообщает Bloomberg.
Можно сказать, что сейчас оптимизм, который существовал в начале вступления Трампом в должность президента во второй раз, испарился. Напомним, тогда новая администрация поддержала крипторынок.
Снижение происходит после волатильной недели на мировых рынках, которая также наблюдалась резкими колебаниями цен на золото и серебро. Хотя драгоценные металлы нашли покупателей во вторник после недавних потерь, криптовалюты не смогли получить поддержку,
– указывает издание.
Также на стоимость биткойна повлияли:
- напряжение между США и Ираном;
- массовая ликвидация трейдеров;
- отступление индекса S&P 500 от рекордных значений;
- увеличение цен на нефть.
Важно понимать, что сейчас рынок активно наблюдает за дальнейшими действиями Трампа. Ведь изменения в политике США сильно влияют на крипторынок.
Падение биткойна вызывает сомнения относительно его функционирования как своеобразного "цифрового золота", поскольку он не действовал как безопасная гавань в период повышенной геополитической неопределенности,
– отмечает издание.
Какова цена биткойна сейчас?
На момент написания публикации, стоимость биткойна была несколько выше. Однако крипта так и не вернулась к прежним значениям, сообщает investing.com.
Как изменилась стоимость BTC 4 февраля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com
Что еще важно знать об изменении цены биткойна?
6 октября 2025 года биткоин достигал уровня 126 000 долларов. Сейчас это исторический максимум. Если сравнивать с нынешней ценой, получится, что с момента пика монета потеряла примерно 40% стоимости. Заметим, что тогда падение этой крипты возникло из-за заявления Трампа, относительно тарифов.
2 февраля 2026 года стоимость биткойна "держалась" около 80 000 долларов за монету. В то же время крипта дешевела, это было продолжением актуальных тенденций.