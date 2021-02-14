С начала недели самая известная криптовалюта мира начала расти в цене. Уже в воскресенье, 14 февраля, стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув отметки 49 тысяч долларов.

За сутки цена биткоина поднялась на 2,7% и обновила предыдущий исторический максимум.

Ранее Биткоин снова побил рекорд после заявлений Mastercard и старейшего банка США

По состоянию на 10:40 14 февраля биткоин стоит 48 721 доллар.

По данным CoinMarketCap по состоянию на 10:00 14 февраля максимальная цена биткоина была 49 125 долларов. На криптобирже Binance тем временем криптовалюта достигла отметки 49 404 доллара.



Как выросла цена биткоина 14 февраля / Скриншот из coinmarketcap.com

Почему биткоин растет

В начале недели, 8 февраля, компания-производитель электрокаров Tesla решила купить биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Это вызвало бум и огромный спрос на эту криптовалюту.

Среди причин, почему Tesla вложилась в биткоин, как пояснили в компании, "попытка вкладывать свои пассивные активы в различные инструменты". Кроме того, в Tesla рассказали и о более глобальных планах по биткоину, в частности о возможности покупки автомобиля.

Следующую волну поднятия цены 12 февраля вызвали Mastercard и старейший банк США Bank of New York Mellon Corp. Последний анонсировал свой выход на рынок криптовалюты, благодаря чему его клиенты смогут совершать операции с биткоинами.

В свою очередь международная платежная система Mastercard заявила о запуске функции, которая позволит осуществлять платежи с несколькими криптовалютами.

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