Первая экономика мира спровоцировала существенное колебание цен на рынке нефти

Нефть растёт в цене после новостей из США о резервах нефти и топлива в США. Изменения за последнюю неделю значительно превзошли ожидания аналитиков.

Сколько стоит нефть на рынке

В четверг, 11 июля 2024 года, нефть Brent подорожала на 62 цента или на 0,73% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 84,12 доллара за баррель.

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Тогда как нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 60 центов или 0,73%. Американское сырье стоит 82,70 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,55 доллара за баррель (+0,55%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,54 доллара за баррель (+0,54%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть снова растет в цене на фоне новостей о снижении запасов сырья в США после того, как американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили переработку. Речь идет о сокращении объемов резервов на 3,4 миллиона баррелей за неделю, которая закончилась 5 июля.

Этот показатель значительно превысил ожидания аналитиков. В то же время запасы бензина уменьшились на 2 миллиона баррелей за неделю, что свидетельствует о росте спроса на топливо.