У Трампа раскритиковали Австралию

Старший торговый советник президента США Питер Наварро сказал, что Австралия "убивает" американский рынок алюминия. Соответствующее заявление Наварро сделал после телефонного разговора Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам Наварро, Австралия заполонила рынки США, тогда как американская алюминиевая промышленность "на мели". Это заявление может свести на нет усилия Энтони Альбанезе по отмене для Австралии тарифов на сталь и алюминий.

К теме! 10 февраля 2024 года администрация Трампа ввела тарифы в размере 25% на алюминий и сталь для всех стран. Президент США добавил, что может сделать исключение для Австралии, которая импортирует самолеты американского производства.

После разговора с Трампом, Энтони Альбанезе заявил, что президент США согласился рассмотреть опцию освобождения Австралии от американских тарифов на сталь и алюминий. Стоит добавить, что во время первого президентского срока Трампа Австралия также проводила переговоры с США во избежание пошлин на металлы.

По состоянию на 12 февраля 2025 года цена фьючерсов на алюминий опустилась ниже 2630 долларов за тонну. Металл дешевеет из-за опасений относительно глобальной торговой войны после решения Трампа ввести тарифы на алюминий и сталь, по данным TradingEconomics.

Интересно! Решение Трампа о введении тарифов на сталь и алюминий спровоцировало изменения на рынке металлов. В частности, существенно подорожала медь, на которую тоже могут установить новые пошлины.