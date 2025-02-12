Почему снова растет доллар
Во время торгов в среду, 12 февраля 2025 года, доллар США демонстрирует умеренный рост на рынке. При этом на динамику валюты уже меньше влияют новости о таможенной политике Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание Цены на нефть резко изменили динамику на рынке
Трейдеры ожидают данные об инфляции в США и больше новостей о торговом секторе. В то же время ястребиные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подтолкнули доходность американских облигаций. Пауэлл отметил, что не стоит спешить со снижением процентных ставок в США.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 108,99. Этот показатель вырос на 0,03%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,91 до 108,10. С начала года доллар зафиксировал спад на 0,45%.
Тогда как в годовом исчислении рост доллара составил более 3%. В то же время за последний месяц американская валюта просела в цене на 1,02%.