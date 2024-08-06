Почти 20 тысяч гривен за 10 копеек: за что нумизматы заплатят большие деньги

Украинские коллекционеры могут купить дорого монеты даже низких номиналов. За некоторые разновидности 10 копеек можно получить от 10 тысяч гривен.

За какие копейки можно получить деньги

Поэтому от 10 до 18 тысяч гривен можно получить за монету номиналом 10 копеек 1992 года. Это касается разновидности 2.21ВАк, которая отличается:

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тонким средним зубом трезубца;

замкнутым пятым и седьмым зерном третьего колоса.

Есть похожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты,

– написали специалисты.

Также существует разновидность монеты 1994 года 2ГБк. За него могут дать 2 – 2,6 тысячи гривен. Он отличается:

четвертым зерном третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертым зерном четвертого колоса - оно касается листа;

гроздью №7 – хвостик не касается ягоды;

гроздью №3 – хвостик короткий и тонкий;

гроздью с крупной насечкой.

У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в грозди №3 и крупная насечка на группе. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которой длинный тонкий хвостик в грозди №3,

– говорится на сайте.

За 1 000 гривен можно продать 10 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом того года – всего 5 000 штук.