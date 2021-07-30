Деньги получат победители конкурса Equality Can not Wait Challenge, организованного инвестиционной фирмой Pivotal Ventures, основательницей которой является Мелинда Гейтс. Эту инициативу также поддержат муж Маккензи Скотт Дэн Джеветт , а также Чарльз и Линн Шустерман.

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Мелинда Гейтс и Маккензи Скотт пожертвуют 40 миллионов долларов

Представители Pivotal Ventures отметили, что Equality Can not Wait Challenge – это "первый конкурс посвящен гендерной проблематике и равенства в США, с наградой такого масштаба и возможностью инвестировать в женщин-лидеров и расширить их возможности".

Forbes оценивает капитал Маккензи Скотт в 60,5 миллиарда долларов, тогда как Мелинда Гейтс имеет на своих счетах 3,2 миллиарда долларов. Обе женщины входят в список самых богатых людей мира и пообещали пожертвовать большую часть своего состояния.

Мелинда Гейтс и Маккензи Скотт пожертвуют 40 миллионов долларов / Фото Getty Images

Четыре победителя конкурса, были выбраны среди 550 заявок , разработали различные креативные проекты по расширению возможностей и улучшения жизни женщин в США. В частности, были предложены следующие варианты.

создание государственной инфраструктуры для ухода за детьми и других форм ухода,

тренинги для женщин, заинтересованных в карьере разработчиков программного обеспечения,

ускорение траектории движения молодых женщин через обучение в колледже и первый этап их карьеры.

Пандемия коронавируса снова актуализировала многие вопросы в этой сфере, поскольку по оценкам экспертов она откинула гендерное равенство на годы назад. Каждая организация-победитель получит 10 миллионов долларов на реализацию своих проектов. Маккензи Скотт отметила, что лауреаты премии – это сильные команды, которые прилагают много усилий, чтобы помочь женщинам.

Мы можем сломать исторические стереотипы и продвигать гендерное равенство, но мы должны взять на себя обязательство поднять организации, подобные тем, что сегодня получают награды, которые готовы поддерживать женщин и девушек,

– заявила Мелинда Гейтс.