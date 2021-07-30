Гроші отримають переможці конкурсу Equality Can not Wait Challenge, організованого інвестиційною фірмою Pivotal Ventures, засновницею якою є Мелінда Гейтс. Цю ініціативу також підтримають чоловік Маккензі Скотт Ден Джеветт і Чарльз та Лінн Шустерман.

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Мелінда Гейтс та Маккензі Скотт пожертвують 40 мільйонів доларів

Представники Pivotal Ventures наголосили, що Equality Can not Wait Challenge – це "перший конкурс присвячений гендерній проблематиці та рівності в США, з нагородою такого масштабу та можливістю інвестувати в жінок-лідерів та розширити їхні можливості".

Forbes оцінює капітал Маккензі Скотт у 60,5 мільярда доларів, тоді як Мелінда Гейтс має на своїх рахунках 3,2 мільярда доларів. Обидві жінки входять до списку найбагатших людей світу та пообіцяли пожертвувати більшу частину своїх статків.

Мелінда Гейтс та Маккензі Скотт пожертвують 40 мільйонів доларів / Фото Getty Images

Чотири переможці конкурсу, які були обрані серед 550 заявок, розробили різні креативні проєкти з розширення можливостей та покращення життя жінок у США. Зокрема, були запропоновані такі варіанти:

створення державної інфраструктури для догляду за дітьми та інших форм догляду,

тренінги для жінок, зацікавлених у кар’єрі розробників програмного забезпечення,

прискорення траєкторії руху молодих жінок через навчання в коледжі та перший етап їхньої кар’єри.

Пандемія коронавірусу знову актуалізувала багато питань у цій сфері, оскільки, за оцінками експертів, вона відкинула гендерну рівність на роки назад. Кожна організація-переможець отримає 10 мільйонів доларів на реалізацію своїх проєктів. Маккензі Скотт зазначила, що лауреати премії – це сильні команди, які докладають багато зусиль, щоб допомогти жінкам.

Ми можемо зламати історичні стереотипи та просувати гендерну рівність, але ми повинні взяти на себе зобов’язання підняти організації, подібні до тих, що сьогодні отримують нагороди, які готові підтримувати жінок та дівчат,

– заявила Мелінда Гейтс.