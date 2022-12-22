Компания Binance решила присоединиться к Палаты цифровой торговли, являющейся ведущей ассоциацией блокчейна и торговли криптовалютой. Главная цель – поддержка создания криптовалютной регуляторной базы.

Достойно внимания Готовность на все 100%: советы по эффективному планированию бюджета и финансовым целям

Криптобиржа Binance сделала важный шаг для всей индустрии

Еще одна цель криптобиржи Binance, ставшая временем Исполнительного комитета Палаты цифровой торговли вместе с другими игроками отрасли, чтобы развивать индустрию блокчейн технологий.

Технология блокчейна – это будущее финансов. Binance зарекомендовала себя как лидер в этой новой экосистеме, и мы рады приветствовать их и их вклад в наш Исполнительный комитет,

– заявил вице-президент по связям с общественностью Палаты цифровой торговли Блейн Рэтмайер.

Ретмайер подчеркнул, что все участники вышеупомянутого комитета являются представителями ведущих организаций по всей индустрии, имеющих целью создать инфраструктуру для обеспечения более надежной и инклюзивной финансовой системы.

В Binance добавили, что пребывание компании в самом центре стремительного развития отрасли с учетом непростой ситуации с нормативно-правовой базой, обязывает их предпринимать необходимые шаги для развития необходимой нормативной базы для криптовалют и блокчейна.

Об этом рассказал вице-президент Binance по связям с общественностью Джоан Кубба, добавив, что криптобиржа с нетерпением ждет сотрудничества в долгосрочной перспективе. Еще одна важная цель этой инициативы – обеспечение защиты пользователей. В частности, это включает следующие элементы:

Речь идет о тесном сотрудничестве между Binance и Палатой цифровой торговли по обучению, популяризации, а также представлению предложений по решению некоторых из самых актуальных проблем, оказывающих влияние на отрасль;

Кроме того, криптобиржа готова присоединиться к разным активностям, чтобы способствовать введению норм и правил, которые должны принести пользу как обществу, так и пользователям.

Это решение особенно актуально на фоне нового кризиса в индустрии, который спровоцировал крушение криптобиржи FTX и компаний, связанных с ней. Основатель этой структуры также зафиксировал наиболее стремительную потерю личного капитала, который до этого оценивали в 16 миллиардов долларов.

Интересно, что в этой истории определенную роль отыграла и криптобиржа Binance, которая намеревалась приобрести своего конкурента. Но от этой идеи отказались после проведения комплексной проверки и данных о возможных проблемах с американскими регуляторами.