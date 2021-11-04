Будет лучше, чем ожидалось: Oxford Economics спрогнозировал курс доллара на 3 года

Украинская гривна сейчас самая крепкая с начала года. Oxford Economics улучшил свой прогноз на этот год и пересмотрел его на 2022 год.

Каким будет курс доллара

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2021 году ожидается на уровне 27,30. Интересно, что еще в августе этого года аналитики были пессимистичнее по отношению к гривне и прогнозировали курс на уровне 28,40 гривны за доллар.

Актуально Британский фунт теряет позиции на рынке: эксперт назвал лучшую тактику для инвесторов

В 2022 году и аналитики Oxford Economics ожидают курс в среднем на уровне 28,70 гривны за доллар. Примечательно, что они ожидали, что курс достигнет 29,30 гривны за доллар.

К 2023 году аналитики не изменили своего прогноза. Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару и дальше ожидается на уровне 29,40.

Другие прогнозы Oxford Economics

Рост ВВП в 2021 году составит 3,5%, а в 2022 году – 3,4%. Несколько меньше будет рост в 2023 году – 2,8%. Зато в 2024 и 2025 годах рост ускорится до 4% и 4,1% соответственно.

По итогам текущего года инфляция в Украине составит 9,7%. Но дальше инфляция будет снижаться: в 2022 году до 8,1%. В 2023 – 2025 годах инфляция вернется в свой целевой диапазон – сначала до 5,4%, а затем до 5%.

Аналитики ожидают, что 2021 год Украина завершит с учетной ставкой на уровне 9%. При этом возможно повышение ставки в последующие годы.

В бюджете на 2021 год заложен прогноз курса доллара на уровне 29,10 гривны, а в 2022 году – 28,60.