Яким буде курс долара

Середньорічний курс гривні щодо долара у 2021 році очікується на рівні 27,30. Цікаво, що ще у серпні цього року аналітики були більш песимістичні щодо гривні й прогнозували курс на рівні 28,40 гривні за долар.

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У 2022 році аналітики Oxford Economics очікують курс в середньому на рівні 28,70 гривні за долар. Примітно, що раніше вони очікували, що курс сягне 29,30 гривні за долар.

На 2023 рік аналітики не змінили свого прогнозу. Середньорічний курс гривні щодо долара й надалі очікується на рівні 29,40.

Зверніть увагу! У бюджеті на 2021 рік закладений прогноз курсу долара на рівні 29,10 гривні, а у 2022 році – 28,60.

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