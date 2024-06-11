Британский банк открыл корпоративным клиентам доступ к цифровому юаню
Источник:The Block
В Китае приняли решение о расширении списка лиц, которые могут получить доступ к цифровому юаню. За реализацию проекта отвечает подразделение банка HSBC в сотрудничестве с Народным банком Китая.
Добавляют, что эта инициатива должна способствовать развитию цифровой экономики. Доступ к цифровой валюте получат корпоративные клиенты банка.
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Китай развивает цифровой юань
Китайское подразделение британского международного коммерческого банка HSBC станет одним из первых иностранных учреждений, которое смогу предлагать обслуживание электронного юаня среди физических и юридических лиц.Следовательно корпоративные клиенты HSBC в Китае будут иметь возможность привязать счета с цифровым юанем с обычными валютными счетами для автоматического пополнения цифровыми юанями.
Например, компания Nordea Education Group провела уже первые транзакции с электронным юанем, осуществив переводы в шесть своих филиалов в разных городах Китая.
Напомним, что весной 2023 года заявили, что чиновники в городе Чаншу будут получать заработную плату исключительно в цифровых юанях. Это называли самым масштабным продвижением к внедрению цифрового юаня.