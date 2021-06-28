Одна из стран G7 запретила наибольшую криптобиржу в мире: что это значит для рынка цифровых валю

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании заявило, что Binance Markets Limited не имеет права заниматься любой регулируемой деятельностью на территории страны. Этот шаг является еще одним доказательством новой волны давления на рынок криптовалют со стороны регуляторов во всем мире.

С 30 июня Binance обязана информировать своих пользователей из Великобритании об ограничении FCA на своем официальном сайте и в приложениях.

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Великобритания ограничила деятельность Binance

Binance планировала запустить собственный рынок цифровых активов в Великобритании. Однако, эта компания стала одной из нескольких криптофирм, которые отозвали заявки на регистрацию в FCA из-за несоответствия требованиям по отмыванию денег.

Binance Markets Limited отозвало свою заявку 5MLD 17 мая 2021 после интенсивного привлечения FCA. Действие, предпринята сегодня по Binance Markets Limited, продолжается уже некоторое время,

– заявил представитель FCA.

Представитель FCA уточнил, что запрет не касается всей деятельности криптобиржи. Несмотря на то, что Binance Markets Limited не имеет права предлагать свои услуги в Великобритании, незарегистрированные фирмы продолжат взаимодействовать с британскими потребителями. Это означает, что британцы и в дальнейшем могут покупать криптовалюта через этот сайт. В Binance заявили, что решение британского регулятора не влияет на услуги, предоставляемые биржа и отметили, что отношения с клиентами не изменятся.

Мы принимаем общий подход к работе с регуляторами и очень серьезно относимся к своим обязательствам по их соблюдению. Мы активно следим за изменениями политики, правил и законов в этом новом пространстве,

– заявил представитель криптобиржи.

Государства все больше внимания обращают на крипторынок

Великобритания не единственная страна, которая ограничила деятельность рынка криптовалюта. Похожие решения также постановили:

Япония,

Китай.

Агентство финансовых услуг Японии на прошлой неделе предупредило Binance о том, что биржа предоставляет свои услуги в стране без необходимого разрешения. Тогда как Китай прилагает максимум усилий для того, чтобы положить конец спекуляциям с цифровыми валютами. Пекин приказал Майнер прекратить операции с деньгами будущего в ряде регионов и призвал банки и платежные компании не предлагать услуги, связанные с криптовалютами. Эти шаги свидетельствуют о желании государств увеличить свое влияние на рынок виртуальных валют, который сейчас действует без всякого присмотра.