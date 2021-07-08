Операцию Daemon и 300 миллионов долларов: почему "король криптовалюты" оказался за решеткой

Три года назад компания заблокировала счета и сообщила о потере тысяч цифровых монет. Однако, в 2021 году полиция задержала Оливейру в штате Парана, Бразилия.

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Полиция начала расследование этого дела после жалоб возможных жертв компании Оливейра. Они заявляли, что перестали возвращать деньги, которые инвестировали в криптовалюту. Через несколько месяцев после этого ситуации Bitcoin Banco Group сообщила о взломе и потере 7 тысяч биткоинов. Сегодня эти монеты стоят 240 миллионов долларов. Группа также заявила, что не может выполнить свои обязательства перед вкладчиками.

Началась судебная тяжба. Офис фирмы обыскала полиция и изъяла 25 биткоинов. В начале лета 2019 года суд обязал Bitcoin Banco Group предоставить доказательства взлома, однако компания этого так и не сделала. Интересно, что с истцом в этом деле компаниям смогла подписать внесудебное соглашение. В июле суд разрешил фирме реструктурировать финансы и начать возвращать деньги вкладчикам. Таким образом, BBG могла бы избежать банкротства. Однако, в 2020 году стало известно, что компания вместо того, чтобы выполнять решение суда и возвращать долги активно сотрудничает с новыми клиентами.

В Бразилии задержали "короля криптовалюта" / Фото Twitter

В то же время СМИ обнародовали налоговые документы Оливейры. "Король криптовалюты" отметил, что владеет гигантским капиталом – 25 тысяч биткоинов, которые тогда стоили 210 миллионов долларов. Стоит заметить, что журналисты не смогли подтвердить подлинность этого документа. Позже стало известно, что американские правоохранители выдвигают против Оливейра аналогичные обвинения. Счета задержанного и его окружения заблокированы. В Бразилии правоохранители назвали Оливейру лидером преступной организации, которая причастна к отмыванию и присвоение денег в виртуальной валюте и к нарушениям процесса банкротства.