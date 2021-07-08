Три года назад компания заблокировала счета и сообщила о потере тысяч цифровых монет. Однако, в 2021 году полиция задержала Оливейру в штате Парана, Бразилия.

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Полиция начала расследование этого дела после жалоб возможных жертв компании Оливейра. Они заявляли, что перестали возвращать деньги, которые инвестировали в криптовалюту. Через несколько месяцев после этого ситуации Bitcoin Banco Group сообщила о взломе и потере 7 тысяч биткоинов . Сегодня эти монеты стоят 240 миллионов долларов. Группа также заявила, что не может выполнить свои обязательства перед вкладчиками.

Началась судебная тяжба. Офис фирмы обыскала полиция и изъяла 25 биткоинов. В начале лета 2019 года суд обязал Bitcoin Banco Group предоставить доказательства взлома, однако компания этого так и не сделала. Интересно, что с истцом в этом деле компаниям смогла подписать внесудебное соглашение. В июле суд разрешил фирме реструктурировать финансы и начать возвращать деньги вкладчикам. Таким образом, BBG могла бы избежать банкротства. Однако, в 2020 году стало известно, что компания вместо того, чтобы выполнять решение суда и возвращать долги активно сотрудничает с новыми клиентами.

В Бразилии задержали "короля криптовалюта" / Фото Twitter

В то же время СМИ обнародовали налоговые документы Оливейры. "Король криптовалюты" отметил, что владеет гигантским капиталом – 25 тысяч биткоинов , которые тогда стоили 210 миллионов долларов. Стоит заметить, что журналисты не смогли подтвердить подлинность этого документа. Позже стало известно, что американские правоохранители выдвигают против Оливейра аналогичные обвинения. Счета задержанного и его окружения заблокированы. В Бразилии п равоохранители назвали Оливейру лидером преступной организации, которая причастна к отмыванию и присвоение денег в виртуальной валюте и к нарушениям процесса банкротства.