Борьба с долларом и обещания властей: турецкая лира завершает неделю на стремительном подъеме

В 2021 году турецкая лира стремительно утрачивала позиции на валютном рынке. Она установила несколько исторических антирекордов. Один из последних был зафиксирован 20 декабря. Однако в пятницу произошли определенные перемены.

В пятницу зафиксировали, что турецкая лира поднялась более чем на 50% благодаря поддержке государственных рыночных интервенций на миллиарды долларов и обещанию, что правительство возместит потери от разницы курса по определенным депозитам.

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Что происходит с турецкой лирой

В понедельник, 20 декабря, нацвалюта Турции обрушилась до нового исторического минимума – 17,8 лиры за доллар. Согласно другим данным, валюта обесценилась до 18,4 лиры за доллар. Это произошло после многомесячного падения из-за снижения процентных ставок и опасений по поводу инфляции.

Однако позже того же дня действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал схему, по которой государство будет возмещать ущерб по депозитам в лирах, конвертируемых в иностранную валюту. Это привело к наибольшему дневному росту в истории.

Турецкая лира завершает неделю со стремительным подъемом / Фото Getty Images

По словам министра экономики Турции, в рамках плана борьбы с долларизацией за четыре дня подряд жители страны успели конвертировать жесткую валюту в лиры почти на 900 миллионов долларов.

Что такое твердая валюта В макроэкономике так называют безопасную или сильную валюту. Речь идет о любой валюте, торгуемой во всем мире и имеющей статус надежного и стабильного запаса стоимости.

Нацвалюта Турции получила большую поддержку благодаря тому, что трейдеры и экономисты называют продажей доллара через черный ход, а именно государственные банки при поддержке центробанка. Согласно подсчетам трех разговаривавших со СМИ банкиров только за первые три дня недели чистые валютные резервы центрального банка Турции снизились на 8,5 миллиарда долларов. По их словам, в декабре падение составило около 18 миллиардов долларов.