Большинство фондовых рынков Ближнего Востока выросли в течение последней недели. Главные причины – снижение доходности казначейских облигаций США, давление на цены на нефть и прибыль компаний.
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Ключевые моменты
Общий индекс ADX в Абу-Даби (индикатор, который показывает силу текущего тренда) вырос на 0,3%, а с начала года – на 21%. Это лучший показатель в регионе. Аналогичная тенденция также наблюдается на фондовых рынках в:
- Саудовской Аравии,
- Дубае,
- Бахрейне,
- Омане,
- Катаре,
- Египте.
В частности, в индекс финансового рынка в Дубаи (DFM) торгуется на уровне 100-дневной скользящей средней. Зато в Кувейте и Израиле активы упали в цене.
Скользящее среднееЭто инструмент сглаживания временных рядов, применяемый главным образом для изображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырье и так далее.
На прошлой неделе в развивающихся странах акции и валюты тоже укрепили свои позиции. Реакция рынка базируется на снижении доходности казначейских облигаций США, которое перекрывает опасения относительно роста количества новых больных на коронавирус.
К тому же нефть марки Brent, которая является главным источником доходов для стран Персидского залива, несколько ослабла из-за опасений, что в Индии снова возрастет количества больных на COVID-19. Опасаются, что новая волна коронавируса помешает восстановлению спроса на черное золото в стране. Добавим, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, после Китая и США.
Цена на нефть Brent пошла вниз / Инфографика Financial Times