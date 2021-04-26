Большинство фондовых рынков Ближнего Востока выросли в течение последней недели. Главные причины – снижение доходности казначейских облигаций США, давление на цены на нефть и прибыль компаний.

Обратите внимание Биткоин стремительно восстанавливается после рекордного падения: сколько стоит криптовалюта

Ключевые моменты

Общий индекс ADX в Абу-Даби ( индикатор, который показывает силу текущего тренда ) вырос на 0,3%, а с начала года – на 21%. Это лучший показатель в регионе. Аналогичная тенденция также наблюдается на фондовых рынках в:

Саудовской Аравии,

Дубае,

Бахрейне,

Омане ,

Катаре,

Египте.

В частности, в индекс финансового рынка в Дубаи (DFM) торгуется на уровне 100-дневной скользящей средней. Зато в Кувейте и Израиле активы упали в цене.

Скользящее среднее Это инструмент сглаживания временных рядов, применяемый главным образом для изображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырье и так далее.

На прошлой неделе в развивающихся странах акции и валюты тоже укрепили свои позиции. Реакция рынка базируется на снижении доходности казначейских облигаций США, которое перекрывает опасения относительно роста количества новых больных на коронавирус.

К тому же нефть марки Brent, которая является главным источником доходов для стран Персидского залива, несколько ослабла из-за опасений, что в Индии снова возрастет количества больных на COVID-19. Опасаются, что новая волна коронавируса помешает восстановлению спроса на черное золото в стране. Добавим, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, после Китая и США.

Цена на нефть Brent пошла вниз / Инфографика Financial Times