Инвесторы превратили падение в возможность. Они использовали рекордно низкий уровень биткоина за семь недель, чтобы вновь набрать обороты.

Биткоин демонстрирует наибольший прирост, с 8 февраля после падения до 47 079 долларов, на торгах в Азии. Криптовалюта выросла сразу на 9,6%. Активы биткоина торговались на рынке на уровне 52 747 долларов.

Стоимость биткоина снова растет / Инфографика Bloomberg

Мир движется от централизованного к децентрализованного. Если вы верите в эту тему, это означает, что падение – это прекрасная возможность для покупок. Волатильность всегда создает возможности, поэтому люди продолжают удивляться новым максимумам месяц за месяцем, год за годом,

– заявил гендиректор и основатель Copia Wealth Studios Майкл Сикорски.

Волатильность Это показатель, который характеризует тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного времени. Иногда так называют "разброс" цен, курсов и других количественных показателей.

На фоне роста биткоина укрепили позиции и активы некоторых компаний. В частности, речь идет о:

Monex Group Inc. – 5,9% ,

Remixpoint Inc. – 8,8%,

Ceres Inc. – 5,7%.

Самая известная криптовалюта мира не только начала восстанавливаться после резкого падения, но и достигла успеха в среднесрочной перспективе. Биткоин сохранил прирост на уровне 80% с начала текущего года. Это стало возможным из-за принятия влиятельных инвесторов и планы гигантов от Goldman Sachs Group Inc. к Bank of New York Mellon продвигать свои предложения по цифровых валютах. Эксперт с JPMorgan Джон Норманд отметил, что восхождение биткоина было в разы "круче" любых других финансовых инновации или пузырьков за последние 50 лет.