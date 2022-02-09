Главная причина финансовых потерь миллиардеров – обесценивание акций роста в 2022 году. Forbes оценивает капитал Уоррена Баффета в 116,1 миллиарда долларов.

Полезно Инвестиционный бум: на какой сервис украинцам стоит обратить внимание

Сколько потеряли миллиардеры

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 32 миллиарда долларов менее чем за шесть недель. Несмотря на это, он все равно сохранил за собой звание самого богатого человека мира.

Марк Цукерберг, создавший компанию Meta (в прошлом Facebook), не досчитался 36 миллиардов долларов в 2022 году. В основном это произошло из-за обвала акций Facebook на 26% из-за неутешительных данных за последний квартал 2021 года. Рыночная капитализация компании уменьшилась примерно на 240 миллиардов долларов. Это самый масштабный обвал за день в корпоративной истории США.

Сколько потеряли миллиардеры с начала 2022 года / Фото Getty Images

Капитал Илона Маска, на момент создания этого материала, оценивают в 239,3 миллиарда долларов, а Марка Цукерберга – в 78,7 миллиарда долларов, согласно Forbes. По версии Bloomberg, гендиректор Tesla владеет состоянием в размере 238 миллиардов долларов, тогда как основателю Meta принадлежат 83,3 миллиарда долларов.

Джефф Безос, Билл Гейтс и бывший гендиректор Microsoft Стив Баллмер потеряли от 9 до 10 миллиардов долларов каждый. Капитал соучредителя и руководителя фирмы Oracle Ларри Эллисона снизился на 6 миллиардов долларов.