Новый премьер-министр Кирилл Петков в интервью Bloomberg снова подтвердил обязательство Болгарии перейти на евро за 24 месяца. Интересно, что граждане Болгарии, пострадавшие от пандемии, не слишком поддерживают эту идею.

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Планы Болгарии относительно евро

Кирилл Петков, возглавивший правительство Болгарии в декабре 2021 года, заявил, что следует активно поддерживать введение евро после того, как властям не удалось найти понимание с обществом на эту тему во время коронакризиса. Фактически это первое обещание выпускника Гарвардской школы бизнеса и предпринимателя в должности.

Социальные разногласия мешают Болгарии бороться с коронавирусом, в результате чего беднейшее государство Европейского Союза занимает последнее место в блоке, когда речь идет о вакцинации. Петков подчеркнул, что переход от болгарского льва к евро должен быть реализован с учетом двух факторов:

осторожность;

полномасштабное информирование людей.

Что известно о евро Это официальная валюта большинства стран Европейского Союза (19 из 27), известных как Еврозона. Евро был введен в 1999 году вместо европейской денежной единицы (ЭКЮ), в наличном обороте находится с 2002 года. Эту валюту также используют 6 других европейских стран. Сейчас евро – одна из сильнейших валют мира.

Болгария планирует перейти на евро / Фото Getty Images

Действующий премьер-министр Болгарии добавил, что внезапно реализовать этот план нельзя. По его словам, когда отсутствует должное информирование, а затем в ход идет принуждение или навязывание населению, всегда существует риск политических потрясений, которых не должно быть. Болгарское правительство планирует ввести новую валюту, чтобы сократить экономический разрыв с более богатыми государствами, которые являются частью ЕС.

К теме: В Болгарии действует валютный совет, возникший после окончания банковского и гиперинфляционного кризисов в 1997 году. Тогда почти треть кредиторов страны потерпели крах, а инфляция пересекла отметку в 1000%. Кирилл Петков сообщил, что в Болгарии до 2024 года будет сохранена привязка к существующему сейчас льву.