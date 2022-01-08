Новий прем'єр-міністр Кирил Петков в інтерв'ю Bloomberg ще раз підтвердив зобов'язання Болгарії перейти на євро за 24 місяці. Цікаво, що громадяни Болгарії, які постраждали від пандемії, не надто підтримують цю ідею.

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Плани Болгарії щодо євро

Кирил Петков, який очолив уряд Болгарії у грудні 2021 року, заявив, що варто активно підтримувати введення євро після того, як владі не вдалося знайти порозуміння з суспільством на цю тему під час коронакризи. Фактично, це перша обіцянка випускника Гарвардської школи бізнесу та підприємця на посаді.

Соціальні розбіжності заважають Болгарії боротися з коронавірусом, в результаті чого найбідніша держава Європейського Союзу посідає останнє місце у блоці, коли йдеться про вакцинацію. Петков наголосив, що перехід від болгарського лева до євро має бути реалізований з врахуванням двох факторів:

обережність;

повномасштабне інформування громадян.

Що відомо про євро Це офіційна валюта більшості країн Європейського Союзу (19 з 27), відомих як Єврозона. Євро був запроваджений у 1999 році замість європейської грошової одиниці (ЕКЮ), в готівковому обігу перебуває з 2002 року. Цю валюту також використовують 6 інших європейських держав. Наразі євро – це одна з найсильніших валют світу.

Болгарія планує перейти на євро / Фото Getty Images

Чинний прем'єр-міністр Болгарії додав, що раптово реалізувати цей план не можна. За його словами, коли відсутнє належне інформування, а потім в хід йде примус або нав’язування, завжди існує ризик політичних потрясінь, яких не повинно бути. Болгарський уряд планує запровадити нову валюту аби скоротити економічний розрив з багатшими державами, які є частиною ЄС.

До теми: Після закінчення банківської та гіперінфляційної криз у 1997 році у Болгарії діє валютна рада.Тоді майже третина кредиторів країни зазнали краху, а інфляція перетнула позначку у 1000%. Кирил Петков повідомив, що у Болгарії до 2024 року буде збережена прив'язка до лева, яка існує зараз.

Думки громадян Болгарії щодо цього питання розділилися. Майже 50% жителів Болгарії вважають, що перехід на євро буде мати негативні наслідки, ще понад три чверті занепокоєні неправильним встановленням цін під час цього процесу. Про це свідчать результати липневого опитування Євробарометра. Згідно з даними ЄЦБ, один євро в Болгарії коштує майже 2 лева.