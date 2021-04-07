В декларациях госслужащих 2020 года насчитали 46351 биткоин. Это почти 75 миллиардов гривен.

В общем 652 чиновники указали в своей декларации наличие криптовалюты. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

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Какой криптовалютою обладают чиновники

Абсолютное большинство чиновников предпочли биткоин . Таких 397 человек. Популярным также оказался Ethereum – это криптовалюта была указана в 157 декларациях.

Кто задекларировал криптовалюту

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции .

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18000 биткоинов. Это более 1 миллиарда долларов. Кстати, в 2019 году этот депутат также занял первое место в рейтинге должностных лиц, которые обладают криптовалютой.

Сотрудник МВД Украины Петр Ленский вместе с женой Светланой задекларировал 6528 биткоинов.

Нардепы Александр и Анатолий Урбански уже три года обладают значительным количеством биткоинов – 5328 и 4256 биткоинов соответственно.

Пятерку лидеров рейтинга замыкает депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея , который задекларировал 3493 биткойны.

А вот депутат Одесского областного совета Александр Бойченко похоже лишился своих биткоинов: в 2019 году у него было 5750 биткоинов.

Правовой статус биткоина

Криптовалюта в Украине не имеет правового статуса, а затем невозможно исследовать ее происхождение. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений.

В Опендатабот отмечают, что задекларированные биткоины могут в будущем использовать для объяснения незаконных доходов .