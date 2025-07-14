Миллионы фунтов за бой: сколько "Уэмбли" может заработать за реванш Усика с Дюбуа

В эту субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" пройдет реванш Усик – Дюбуа, который определит следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Однако кроме этого интересует, какую же сумму с продажи билетов может собрать этот мегабой. Ведь за одно место вблизи ринга в VIP-зоне придется отдать чуть больше, чем 2 250 фунтов стерлингов.

Сколько билетов уже продано на бой Усика с Дюбуа?

Стадион "Уэмбли" является крупнейшей спортивной ареной Англии. Согласно данным с официального сайта УЕФА, стадион вмещает около 90 тысяч зрителей, что делает его вторым по вместимости стадионом в Европе, передает 24 Канал.

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Известно, что во время боксерских поединков на стадионе не используется полная вместимость. Это объясняется ограниченной пропускной способностью транспортной сети.

Как известно, продажа билетов на реванш началась еще в апреле этого года. По данным BoxingScene, за первые сутки после старта продаж было продано более 60 тысяч билетов.

А в Daily Mail сообщают, что на сегодня уже продано более 83 тысяч билетов. Это дает ожидания о том, что это будет один из самых посещаемых боксерских вечеров в истории арены. Дело в том, что промоутер Фрэнк Уоррен может подать заявку на увеличение предварительного лимита зрителей на бой между Дюбуа и Усиком с 88 тысяч до 94 тысяч зрителей.

Согласно данным ticketmaster, стоимость билета на поединок, который состоится 19 июля, начинается от 49,96 фунта стерлингов (это почти 2 798 гривен по среднему банковскому курсу в 56 гривен за фунт стерлингов). Это самые отдаленные от ринга места.

После этих мест идут цены, которые варьируются в среднем от 69 фунтов стерлингов до 144,49 фунта стерлингов.

В то же время в среднем ярусе стоимость меняется – от 99,95 фунта стерлингов до 162,79 фунта.

Вблизи ринга цена в диапазоне от 144,70 фунта стерлингов до 781 фунта стерлингов.

А в VIP-зонах – от 846,50 фунта стерлингов до 2 070 фунтов стерлингов.

Самые дорогие билеты можно встретить с ценой в 2 252,75 фунта стерлингов, что в гривнах составляет более 126 тысяч гривен.

Сколько средств уже получено за продажу билетов С продажи 3 тысяч мест стадион "Уэмбли" примерно мог получить более 16 миллионов фунтов стерлингов (896 миллионов гривен). При условии, если приблизительные пропорции размещения зрителей на такие события составляют: в верхнем ярусе – 30%,

в среднем ярусе – 30%,

ближние сектора – 20%,

нижние сектора возле ринга – 15%,

VIP-зоны – 5%. Заметим, что мы провели расчеты по среднему показателю в соответствии с секторами. Таким образом у нас получилась средняя цена места в самом отдаленном ярусе на уровне около 50 фунтов стерлингов, в следующем ярусе после него – 105 фунтов стерлингов, в среднем ярусе – 130 фунтов стерлингов, вблизи ринга – 400 фунтов стерлингов, а в VIP-зонах – 1 400 фунтов стерлингов.



Справка: текущие расчеты – это лишь приблизительная сумма средств, которую можно было получить из тех данных, которые известны на сегодня. Точные цифры по сумме по продаже билетов могут быть как больше, так и меньше.

Какие рекорды по продаже билетов были за всю историю стадиона?

Если взглянуть на особые мероприятия, например бои таких известных боксеров, как Энтони Джошуа и Владимир Кличко в 2017 году, или Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт в 2022 году, то продажа билетов могла достигать полной вместимости стадиона.