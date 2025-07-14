Миллионы фунтов за бой: сколько "Уэмбли" может заработать за реванш Усика с Дюбуа
- На реванш Александра Усика против Дюбуа уже продано более 83 тысяч билетов.
- Стоимость билетов варьируется от 49,96 фунта до 2 252,75 фунта стерлингов в зависимости от места.
В эту субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" пройдет реванш Усик – Дюбуа, который определит следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Однако кроме этого интересует, какую же сумму с продажи билетов может собрать этот мегабой. Ведь за одно место вблизи ринга в VIP-зоне придется отдать чуть больше, чем 2 250 фунтов стерлингов.
Сколько билетов уже продано на бой Усика с Дюбуа?
Стадион "Уэмбли" является крупнейшей спортивной ареной Англии. Согласно данным с официального сайта УЕФА, стадион вмещает около 90 тысяч зрителей, что делает его вторым по вместимости стадионом в Европе, передает 24 Канал.
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Известно, что во время боксерских поединков на стадионе не используется полная вместимость. Это объясняется ограниченной пропускной способностью транспортной сети.
- Как известно, продажа билетов на реванш началась еще в апреле этого года. По данным BoxingScene, за первые сутки после старта продаж было продано более 60 тысяч билетов.
- А в Daily Mail сообщают, что на сегодня уже продано более 83 тысяч билетов. Это дает ожидания о том, что это будет один из самых посещаемых боксерских вечеров в истории арены. Дело в том, что промоутер Фрэнк Уоррен может подать заявку на увеличение предварительного лимита зрителей на бой между Дюбуа и Усиком с 88 тысяч до 94 тысяч зрителей.
Согласно данным ticketmaster, стоимость билета на поединок, который состоится 19 июля, начинается от 49,96 фунта стерлингов (это почти 2 798 гривен по среднему банковскому курсу в 56 гривен за фунт стерлингов). Это самые отдаленные от ринга места.
- После этих мест идут цены, которые варьируются в среднем от 69 фунтов стерлингов до 144,49 фунта стерлингов.
- В то же время в среднем ярусе стоимость меняется – от 99,95 фунта стерлингов до 162,79 фунта.
- Вблизи ринга цена в диапазоне от 144,70 фунта стерлингов до 781 фунта стерлингов.
- А в VIP-зонах – от 846,50 фунта стерлингов до 2 070 фунтов стерлингов.
- Самые дорогие билеты можно встретить с ценой в 2 252,75 фунта стерлингов, что в гривнах составляет более 126 тысяч гривен.
Сколько средств уже получено за продажу билетов
С продажи 3 тысяч мест стадион "Уэмбли" примерно мог получить более 16 миллионов фунтов стерлингов (896 миллионов гривен). При условии, если приблизительные пропорции размещения зрителей на такие события составляют:
- в верхнем ярусе – 30%,
- в среднем ярусе – 30%,
- ближние сектора – 20%,
- нижние сектора возле ринга – 15%,
- VIP-зоны – 5%.
Заметим, что мы провели расчеты по среднему показателю в соответствии с секторами. Таким образом у нас получилась средняя цена места в самом отдаленном ярусе на уровне около 50 фунтов стерлингов, в следующем ярусе после него – 105 фунтов стерлингов, в среднем ярусе – 130 фунтов стерлингов, вблизи ринга – 400 фунтов стерлингов, а в VIP-зонах – 1 400 фунтов стерлингов.
Справка: текущие расчеты – это лишь приблизительная сумма средств, которую можно было получить из тех данных, которые известны на сегодня. Точные цифры по сумме по продаже билетов могут быть как больше, так и меньше.
Какие рекорды по продаже билетов были за всю историю стадиона?
Если взглянуть на особые мероприятия, например бои таких известных боксеров, как Энтони Джошуа и Владимир Кличко в 2017 году, или Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт в 2022 году, то продажа билетов могла достигать полной вместимости стадиона.
- По данным BBC Sport, была заключена сделка, которая гарантировала, что 90 тысяч зрителей смогут посетить бой за титул IBF Джошуа и вакантные титулы WBA Super и IBO в тяжелом весе в 2017 году.
- Следующий рекорд по вместимости "Уэмбли" был побит во время боя бывшего чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Диллианом Уайтом. Тогда было продано билетов на 94 тысячи посетителей.
- В то же время в 2024 году перед боем Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, организаторы сообщили, что было продано аж 96 тысяч билетов, сообщало издание ESPN.