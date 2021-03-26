Из-за блокирования Суэцкого канала массивным контейнеровозом, который сел на мель, морские перевозки остановились. Это приводит к убыткам на сумму около 9,6 миллиардов долларов ежедневно.

Эксперты оценивают движение в западном направлении в примерно 5,1 миллиарда долларов в день, а в восточном – в около 4,5 миллиарда долларов. Такие данные предоставляет отраслевой журнал Lloyd's List, однако называет эти подсчеты "грубыми".

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Они также сообщают, что примерно 165 судов ждут прохода через Суэцкий канал, а по оценкам Bloomberg – 185. Они принадлежат таким компаниям как AP Moller-Maersk, Mediterranean Shipping, Ocean Network Express и Yang Ming Marine Transport.



Суда, которые ждут прохода через Суэцкий канал / Фото Bloomberg

Убытки из-за блокирования Суэцкого канала

Из-за сбоя движения пострадать может около 13 миллионов баррелей сырой нефти на 10 танкерах. Об этом заявил старший фрахтовый аналитик Vortexa Артура Рихье. По его словам, 9 судов, которые наполненные нефтепродуктами и биодизелем, находятся за пределами Суэцкого канала в ожидании восстановления прохода.

Работы над высвобождением 400-метрового судна Ever Given, севшего на мель в канале во вторник, 23 марта, продолжаются. Последние попытки вытащить его были безрезультатными.



Ever Give заблокировал Суэцкий канал / Фото DW

Продолжительность спасательной операции серьезно влияет на рынок. По данным Bloomberg, около 300 судов со всего мира или застряли в Суэцком канале, или предупреждают, что должны пройти ним вскоре.

Что известно о Суэцком канале

Это маршрут, который является важным для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Его называют одним из важнейших торговых путей мира.

Он охватывает 10% от глобального морской торговли. В 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.

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