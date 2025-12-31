Блокада США продолжается: Венесуэла вынуждена закрывать нефтяные скважины

США продолжают блокировать венесуэльские берега. Американские силы осуществляют контроль именно над экспортом нефти из Венесуэлы. Поэтому венесуэльское правительство вынуждено принимать радикальные решения.

Для чего Венесуэла решила закрыть нефтяные скважины?

Венесуэла приняла решение о закрытии ряда скважин в регионе, где находятся крупнейшие в мире месторождения нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Petroleos de Venezuela SA 28 декабря начала закрывать скважины в поясе Ориноко, поскольку государственный нефтеперерабатывающий завод исчерпал свои запасы, а запасы выросли. PDVSA стремится сократить добычу в поясе Ориноко минимум на 25% до 500 000 баррелей в день,

– сообщили анонимные источники изданию.

Для понимания, это сокращение составляет примерно 15% от общего объема добычи Венесуэлы. Сейчас он составляет – 1,1 миллиона баррелей в день.

Заметим, что экспорт, фактически, является основой для экономики Венесуэлы. Именно поэтому его сокращение является большим испытанием для страны.

Ждать быстрого решения конфликта не стоит. В частности, 24 декабря стало известно, что Белый дом готовится продолжать блокаду поездом еще минимум 2 месяцев, сообщает Deutsche Welle.

Пентагон разместил в Карибском бассейне более 15 тысяч военнослужащих, а также большое количество военной техники, включая авианосец, 11 других боевых кораблей и более 10 истребителей F-35,

– отмечает издание.

Что известно о решении PDVSA закрывать скважины?

Идея закрыть скважины появилась еще 23 декабря. Реализовывать ее должны были начать 28 декабря.

План заключается в том, что:

сначала будут закрыты скважины в самом тяжелом нефтяном районе пояса Ориноко, Хунин;

впоследствии закрытие должно было коснуться месторождений Аякучо и Карабобо (там находится меньше тяжелой нефти).

Для чего США блокируют венесуэльские берега?

Своими действиями США стремятся ограничить финансовые возможности Венесуэлы. В то же время Трамп называет другие причины. Американский президент утверждает, что таким образом он хочет остановить наркокартели.

Это не первые ограничения США против Венесуэлы. Напомним, в 2019 году американское правительство уже утверждало санкции против этой южноамериканской страны.

Интересно! Основным покупателем нефти у Венесуэлы является Китай.