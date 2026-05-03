Блокада США может не сработать: имеет ли Иран "план Б" и почему страна сокращает добычу нефти

Несмотря на санкции и давление со стороны США Иран уверенно держит позиции. И несмотря на то что страна начала сокращать производство, речь идет не о последствиях американских ограничений, а об отдельном плане и опыте Тегерана в подобных ситуациях.

Что известно о санкциях США в отношении Ирана?

О том, сможет ли Иран действовать в обход ограничений Америки, пишет Bloomberg.

Смотрите также Еще одна страна начала покупать российскую нефть на фоне энергокризиса, – СМИ

После военно-морской блокады в Ормузском проливе, что фактически ограничила торговлю Ирана, страна начала сокращать добычу нефти. Как отмечает издание, речь идет не о том, что Тегеран поддался на ограничения Америки.

Скорее всего такие действия – это результат качественной и длительной подготовки Ирана к подобным ситуациям. В частности как передает источник издания, Иран действительно имеет многолетний опыт в отработке соответствующих сценариев.

Иранский чиновник, который передал информацию изданию, отмечает, что Тегеран существенно сократил добычу нефти. Как результат страна не превышает предельные мощности. Так удастся не заполнить резервуары на максимум.

Также по словам чиновника, иранские инженеры могут останавливать скважины и быстро их перезапускать без всякого вреда.

У нас достаточно знаний и опыта. Мы не волнуемся,

– отметил Хамид Хоссейни.

В издании отмечают, что несмотря на геополитическую и экономическую ситуации в мире, Иран показывает устойчивость к преодолению санкций и блокад.

В частности там добавляют, что большинство из методов, которыми сейчас пользуется Тегеран – появились еще со времен первой каденции Трампа в 2018 году. В то время США вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели отдельные санкции для Тегерана на сокращение производства.

Как изменились цены на нефть после начала войны в Иране?

С 28 февраля, когда Израиль и США начали атаковали Иран, обострились риски относительно возможного дефицита нефтепродуктов. Впоследствии заблокировали Ормузский пролив и цены на топливо стремительно пошли вверх.

Важно, что стоимость топлива в каждой из стран зависит от нефти – первопродукта, из которого производят различные виды топлива. Так, цены ресурса за баррель были на уровне 60 – 70 долларов. Такие показатели фиксировали до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время по состоянию на 1 мая, по данным Минфин, цена на нефть марки Brent (эталонная бесполезная на мировом рынке) достигает 109,79 доллара.

Американская марка WTI продавала ресурс по 102,80 доллара/баррель. А российская Urals – по 112,05 доллара за баррель.

Как рассказал для 24 Канала Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук, основная причина роста мировых цен на нефть – блокирование Ормузского пролива.

Кстати, с 1 мая, когда ОАЭ вышли из ОПЕК (международное объединение монополистов нефтяного рынка для контроля мировых цен на нефть), ожидалось что ситуация улучшится. То есть цены на ресурс должны были уменьшиться. Однако этого не произошло.

В комментарии для 24 Канала экономист и член УТФА, Виталий Шапран также рассказал, что на рынок больше влияет прямая ситуация между США и Ираном и возможные переговоры о мире или разблокировании Ормуза. Поэтому, ожидать меньших цен на нефть после изменений в составе ОПЕК – не стоит.

Что еще нужно знать об урегулировании конфликта между США и Ираном?

Ранее стало известно, что Иран предлагает США новые условия решения конфликта. В частности обсуждения должны были коснуться снятия блокады с пролива и способствовать восстановлению полноценного переговорного процесса.

Однако позже стало известно, что Трамп отклонил предложение Ирана. Поэтому, обсуждение разблокирования Ормузского пролива и ядерных вопросов снова отложили.

Зато США ввели новые санкции против Тегерана. Ограничения будут касаться 3 валютно-обменных компаний. Так, Америка стремится усложнить для Ирана процесс получения средств от продажи нефти.