Иран продолжает накапливать нефть: новое последствие блокады США

США продолжают блокировать Ормуз. Эти ограничения касаются именно иранских портов. Таким образом, американское правительство стремится давить на Тегеран.

Как Иран скапливает нефть?

Иранские нефтяные танкеры скапливаются у Чабахара, это иранский порт, сообщает Bloomberg.

Для понимания, указанный иранский порт находится за пределами Персидского залива. Эта точка несколько дальше от сил США.

Как показывают спутниковые снимки, в конце прошлой недели в водах у Оманского залива стояли примерно 6– 8 супертанкеров. А еще недалеко было несколько маленьких танкеров.

Согласно данным ВМС США, именно в этот район перенаправили 2 очень больших танкера. На них перевозили сырую нефть, сообщает Bloomberg.

Накопление танкеров в Чабахаре является еще одним доказательством того, что Иран продолжает загружать нефть на суда, а также того, что блокада США, похоже, работает как эффективный барьер, чтобы предотвратить попадание сырой нефти к потребителям,

– говорится в сообщении.

Если так будет продолжаться и дальше, то Ирану, вероятно, придется сокращать производство. Ведь мест для хранения будет недостаточно. Сколько еще танкеров для загрузки доступны Ирану, пока неизвестно. Однако есть информация, что Тегеран начинает задействовать старые иранские суда.

Обратите внимание! Приблизительно 155 миллионов баррелей иранской сырой нефти на плавучих хранилищах или в транзите.

Что происходит в зоне Ормузского пролива?