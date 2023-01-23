Способность компании Tabby, которая предоставляет своим клиентам услугу покупай сейчас, плати позже, привлечь инвестиции на десятки миллионов долларов выводит на первый план уверенность инвесторов в потенциале этого сектора в странах Ближнего Востока.

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Компания с ОАЭ привлекла мощные инвестиции

В рамках финансового раунда С компания с ОАЭ получила 58 миллионов долларов от инвесторов, достигнув оценки в 660 миллионов долларов, сообщает официальный сайт Tabby. Средства фирма получила от:

Sequoia Capital India;

STV;

PayPal Ventures,

Mubadala Investment Capital;

Arbor Ventures;

Endeavor Catalyst.

С поднятием процентных ставок и нарастающей инфляцией для людей еще никогда не было так важно иметь доступ к гибкой системе оплаты, чтобы контролировать свои финансы,

– заявил гендиректор и соучредитель Tabby.

Финтех компания планирует использовать эти средства для раскрашивания линейки своих услуг. Более того, в Tabby заявили, что таким образом, фирма стала одним из самых дорогих стартапов в регионе, а также первой компанией в странах Персидского залива, которая получила инвестиции от PayPal Ventures.

Что известно об услуге покупайте сейчас, платите позже Это вид краткосрочного финансирования, позволяющий потребителям совершать покупки и оплачивать их в будущем.



Эта система функционирует, как процесс кредитования по плану выплат, включающий потребителей, финансистов и торговцев.

В общем, финтех фирма из Объединенных Арабских Эмиратов успешно завершила несколько инвестиционных раундов даже несмотря на существенное замедление этого процесса в мире. Согласно данным CB Insights, в 2022 году объемы вложения средств в финтех сектор упал на 46% в годовом расчете на глобальном уровне.