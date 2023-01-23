Здатність компанії Tabby, яка надає своїм клієнтам послугу купуй зараз, плати пізніше, залучити інвестиції на десятки мільйонів доларів виводить на перший план впевненість інвесторів у потенціалі цього сектору у країнах Близького Сходу.

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Компанія з ОАЕ залучила потужні інвестиції

У рамках фінансового раунду С компанія з ОАЕ отримала 58 мільйонів доларів від інвесторів, досягнувши оцінки у 660 мільйонів доларів, повідомляє офіційний сайт Tabby. Кошти фірма отримала від:

Sequoia Capital India;

STV;

PayPal Ventures,

Mubadala Investment Capital;

Arbor Ventures;

Endeavor Catalyst.

З підняттям процентних ставок та наростальною інфляцією для людей ще ніколи не було так важливо мати доступ до гнучкої системи оплати, щоб контролювати свої фінанси,

– заявив гендиректор та співзасновник Tabby.

Фінтех компанія планує використати ці кошти для розкришення лінійки своїх послуг. Ба більше, у Tabby заявили, що таким чином, фірма стала одним із найдорожчих стартапів у регіоні, а також першою компанією у країнах Перської затоки, яка отримала інвестиції від PayPal Ventures.

Що відомо про послугу купуйте зараз, платіть пізніше Це вид короткострокового фінансування, який дозволяє споживачам робити покупки та оплачувати їх у майбутньому.



Ця система функціонує як процес кредитування за планом виплат, який включає споживачів, фінансистів і торговців.

Загалом фінтех фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів успішно завершила декілька інвестиційних раундів навіть попри суттєво сповільнення цього процесу у світі. Згідно з даними CB Insights, у 2022 році обсяги вкладення коштів у фінтех сектор впав на 46% у річному розрахунку на глобальному рівні.