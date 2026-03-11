Именно эта страна получает наибольшую выгоду от конфликта на Ближнем Востоке

Экспортеры нефти, которые сейчас находятся за пределами Ближнего Востока и не являются частью конфликта, "выигрывают" от ситуации в этом регионе. Речь идет, в частности, о России.

В чем выгода от конфликта на Ближнем Востоке?

Цена нефти растет на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает Axios.

Читайте также Это стратегическая ошибка для Европы: Еврокомиссия прокомментировала возвращение к российской нефти

Соответственно, растут и доходы ряда экспортеров. Тех, кто:

расположен далеко от зоны конфликта;

имеет значительные запасы нефти и возможность их экспортировать.

Например, такими являются Норвегия и Канада. Не стоит исключать из списка и страны с развивающимися, рынками: Нигерию и Колумбию.

А Россия, очевидно, становится наиболее очевидным "победителем" в этой ситуации. Ведь цена российского сырья достигает уровня мировых эталонных марок.

Российская нефть, на которую наложены санкции, торгуется по более высокой цене от популярного международного эталона, что просто безумие,

– указал историк экономики Корнельского университета, в интервью Axios Николас Малдер.

Нужно понимать, что доходы России от нефти ощутимо упали раньше. Это произошло на фоне санкций, проблем с экспортом и ценового потолка, который, в частности, утвердил ЕС.

Заметим, что на фоне ситуации с Ираном, по России могут быть приняты определенные изменения. В частности, как указывал Reuters Белый дом имеет возможность:

отменить санкции против России;

а также – высвободить экстренные запасы сырой нефти.

Эти обсуждения отражают опасения Белого дома относительно того, что рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет вред американскому бизнесу и потребителям накануне промежуточных выборов в ноябре, когда коллеги Трампа, республиканцы, надеются сохранить контроль над Конгрессом,

– указывает издание.

Какие изменения, по российской нефти, ощутимы сейчас?