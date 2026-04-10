Производители нефти на Ближнем Востоке готовятся перевозить нефть через Ормузский пролив

Производители на Ближнем Востоке обратились к азиатским НПЗ с просьбой получить программу загрузки сырой нефти. Речь идет об апреле и мае. Таким образом ближневосточные производители готовятся к восстановлению судоходства через Ормуз.

Что известно о возобновлении судоходства с Ближнего Востока через Ормуз?

Восстановление судоходства должно состояться в рамках договоренностей США и Ирана, сообщает Reuters.

Напомним, еще в среду страны объявили о прекращении войны. Также несколько позже должен был бы открыться Ормуз, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Никаких признаков, что Тегеран действительно отменил блокаду этого пролива, пока нет.

Ведущий мировой экспортер Saudi Aramco обратился к своим клиентам с просьбой подать заявки на погрузку грузов из портов Янбу и Рас-Танура в мае. Это будет зависеть от восстановления экспорта из восточного порта Рас-Танура, что требует от судов транзита через Ормузский пролив, сказал один из них.

– указывает издание.

Заметим, в марте компания Aramco указала покупателям, что сможет вывозить нефть. Однако это будет происходить в апреле из порта Янбу.

К тому же после объявления о прекращении огня стало известно о том, что азиатские НПЗ ищут танкеры. Благодаря этим судам будет происходить транспортировка сырой нефти из Персидского залива.

