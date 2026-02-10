Такого Кремль не ожидал: российский бюджет почувствовал новый удар
- Бюджетный дефицит России в январе 2026 года достиг 22 миллиардов долларов, что на 3,27 миллиарда больше, чем в январе 2025 года.
- Основные причины бюджетных проблем: сокращение нефтегазовых доходов из-за снижения мировых цен на нефть и рост дисконта на российскую нефть.
Ситуация в экономике России стремительно ухудшается. Бюджетный дефицит в январе достиг 22 миллиарда долларов. Для понимания, это на 3,27 миллиарда долларов больше чем в аналогичный период 2025 года.
Что происходит с бюджетом России?
Еще в декабре 2025 года, Минфин России указывал на намерение сократить дефицит бюджета в этом году, сообщает СВРУ.
Планировалось, что в 2026 году бюджетный дефицит России сократится с 74 до 49 миллиардов долларов. В то же время, если опираться на актуальные сейчас тенденции, получится совсем по-другому. Предположительно бюджетный дефицит в России может вырасти до 130 миллиардов долларов.
В январе 2026 года расходы федерального бюджета составили 53 миллиардов долларов, тогда как доходы упали до 31 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11,6% в годовом измерении. Структура доходов лишь подчеркивает слабость бюджетной базы,
– указывает украинская разведка.
Основные причины бюджетных проблем в России:
- Нефтегазовые доходы сократились
Они уменьшились в январе до 5,1 миллиарда долларов. Это сокращение на 50% в годовом исчислении, сообщает Reuters.
Почему уменьшаются российские нефтегазовые доходы:
- рост дисконта на российскую нефть марки Urals (благодаря этой скидке россияне пытаются удержать покупателей);
- снижение мировых цен на нефть.
Важно! Сейчас эти факторы больше всего бьют по уровню нефтегазовых доходов России.
- Ухудшение ситуации с валютной ликвидностью
Как показывают данные Центробанка России, в декабре 2025 года чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами достигли – 4,7 миллиарда долларов. Для понимания, это минимум с ноября 2022 года.
Низкие доходы от нефти и ограниченные альтернативные источники поступлений фактически лишают Россию возможности финансировать расходы без жестких административных решений. Сокращение валютной выручки будет подталкивать к нерыночным методам покрытия дефицита – эмиссии рубля и изъятия средств из частного сектора, что неизбежно усилит инфляционное давление,
– указывает СВРУ.
К чему приведет такая экономическая ситуация в России?
Если текущая динамика доходов и расходов в России сохранится, в 2026 – 2027 году Москве придется применить чрезвычайные финансовые меры. Только таким образом она сможет продолжать войну против Украины.
Вероятное, ближайшее время в России будет происходить повышение налогов. Также может осуществляться распродажа государственных активов. К тому же Москва уже сейчас пытается усилить государственный контроль над бизнесом. В частности, благодаря национализации некоторых компаний.