Такого Кремль не ожидал: российский бюджет почувствовал новый удар

Ситуация в экономике России стремительно ухудшается. Бюджетный дефицит в январе достиг 22 миллиарда долларов. Для понимания, это на 3,27 миллиарда долларов больше чем в аналогичный период 2025 года.

Что происходит с бюджетом России?

Еще в декабре 2025 года, Минфин России указывал на намерение сократить дефицит бюджета в этом году, сообщает СВРУ.

Планировалось, что в 2026 году бюджетный дефицит России сократится с 74 до 49 миллиардов долларов. В то же время, если опираться на актуальные сейчас тенденции, получится совсем по-другому. Предположительно бюджетный дефицит в России может вырасти до 130 миллиардов долларов.

В январе 2026 года расходы федерального бюджета составили 53 миллиардов долларов, тогда как доходы упали до 31 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11,6% в годовом измерении. Структура доходов лишь подчеркивает слабость бюджетной базы,

– указывает украинская разведка.

Основные причины бюджетных проблем в России:

Нефтегазовые доходы сократились

Они уменьшились в январе до 5,1 миллиарда долларов. Это сокращение на 50% в годовом исчислении, сообщает Reuters.

Почему уменьшаются российские нефтегазовые доходы:

рост дисконта на российскую нефть марки Urals (благодаря этой скидке россияне пытаются удержать покупателей);

снижение мировых цен на нефть.

Важно! Сейчас эти факторы больше всего бьют по уровню нефтегазовых доходов России.

Ухудшение ситуации с валютной ликвидностью

Как показывают данные Центробанка России, в декабре 2025 года чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами достигли – 4,7 миллиарда долларов. Для понимания, это минимум с ноября 2022 года.

Низкие доходы от нефти и ограниченные альтернативные источники поступлений фактически лишают Россию возможности финансировать расходы без жестких административных решений. Сокращение валютной выручки будет подталкивать к нерыночным методам покрытия дефицита – эмиссии рубля и изъятия средств из частного сектора, что неизбежно усилит инфляционное давление,

– указывает СВРУ.

К чему приведет такая экономическая ситуация в России?