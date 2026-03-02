Что известно о сбережениях, которые держат россияне в банках?

Как показывают данные Центробанка России, средний вклад по стране – 419 тысяч рублей. Интересно, что в Москве это значение составляло – 1,8 миллиона рублей, сообщает СВРУ.

Нужно понимать, что это не признак благосостояния. Деньги россиян осели на счетах из-за:

искусственных депозитных ставок, которые достигают 25% годовых;

искусственного укрепления рубля – на 45%;

а также – обвала потребительских настроений.

Интересно! Примерно 17 триллионов рублей россияне держат наличными, сообщает "Московский комсомолец".

Если объединить сумму сбережений в банке и наличными, получится 84 триллиона рублей. Для понимания, это 2 федеральных бюджета России.

Банки с лета 2024 года методично режут ставки – с 25% до нынешних 13 – 14%, к концу года прогнозируется падение до 10%. россияне вынуждены искать альтернативы, которых фактически не существует,

– указывает украинская разведка.

Если, например, рассмотреть недвижимость как метод инвестирования, то большинство вкладчиков не имеют для этого достаточной суммы. Фактически, учитывая актуальный размер депозитов, средств не хватит даже на минимальный вклад.

Важно! Аналогичная ситуация наблюдалась в СССР.

В конце 1980-х годов СССР оказался в идентичной ловушке: государство не могло "отоварить" деньги населения, инфляция разгонялась, полки магазинов пустели, а сбережения превращались в бумагу,

– сообщает СВРУ.

Для чего используют депозиты россиян?