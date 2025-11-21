Все, чтобы наполнить бюджет: Кремль устанавливает штрафы как цена квартиры

Российское правительство планирует повысить тарифы за экономические преступления. Речь идет о правонарушениях разного типа, в частности, неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Что известно о повышении штрафов в России?

Кремль говорит, что штрафы будут повышены, чтобы усилить эффективность наказания, однако, вероятно, реальность все же несколько иная. Таким образом Москва хочет пополнить истощенный бюджет, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Напомним! Как сообщает "The Moscow Times", дефицит бюджета России до конца года достигнет – 5,7 триллиона рублей.

В общем изменения коснутся 36 видов экономических преступлений, частности:

за незаконное предпринимательство штраф будет 18,5 тысячи долларов, ранее он составлял – 4 тысячи долларов;

если убытки "особо крупные" – штраф планируется 31 тысяча долларов – сейчас это 6 тысяч долларов;

умышленное банкротство – штраф достигнет 25 тысяч долларов, а сейчас – 6 тысяч долларов;

уклонение от уплаты налогов – до 18,5 тысячи долларов – сейчас он 6 тысяч долларов

Обратите внимание! Также должны измениться критерии определения "крупных" и "особо крупных" убытков. Таким образом станет возможным более широкое трактование преступления.

Инициатива вписывается в более широкую тенденцию – Кремль все активнее ищет нефискальные источники доходов. Повышение налогов (в частности НДС до 22 %) и введение новых сборов уже создают давление на бизнес, а теперь государство пытается монетизировать и карательную систему,

– отмечает украинская разведка.

Какова ситуация с российской экономикой сейчас?