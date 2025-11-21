Усе, аби наповнити бюджет: Кремль встановлює штрафи як ціна квартири

Російський уряд планує підвищити тарифи за економічні злочини. Йдеться про правопорушення різного типу, зокрема, несплату податків та незаконне підприємництво.

Що відомо про підвищення штрафів в Росії?

Кремль каже, що штрафи будуть підвищені, аби посилити ефективність покарання, проте, імовірно реальність все ж дещо інша. Таким чином Москва хоче поповнити виснажений бюджет, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Нагадаємо! Як повідомляє "The Moscow Times", дефіцит бюджету Росії до кінця року сягне – 5,7 трильйона рублів.

Загалом зміни торкнуться 36 видів економічних злочинів, зокрема:

за незаконне підприємництво штраф буде 18,5 тисяч доларів, раніше він складав – 4 тисячі доларів;

якщо збитки "особливо великі" – штраф планується 31 тисяча доларів – зараз це 6 тисяч доларів;

умисне банкрутство – штраф сягне 25 тисяч доларів, а зараз – 6 тисяч доларів;

ухилення від сплати податків – до 18,5 тисяч доларів – зараз він 6 тисяч доларів

Зауважте! Також мають змінитися критерії визначення "великих" та "особливо великих" збитків. Таким чином стане можливим ширше трактування злочину.

Ініціатива вписується у ширшу тенденцію – Кремль дедалі активніше шукає нефіскальні джерела доходів. Підвищення податків (зокрема ПДВ до 22 %) та запровадження нових зборів уже створюють тиск на бізнес, а тепер держава намагається монетизувати й каральну систему,

– наголошує українська розвідка.

Яка ситуація з російською економікою зараз?