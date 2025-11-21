Усе, аби наповнити бюджет: Кремль встановлює штрафи як ціна квартири
- Кремль планує підвищити штрафи за економічні злочини, щоб поповнити бюджет.
- А також зміняться критерії визначення "великих" та "особливо великих" збитків при кваліфікації злочину.
Російський уряд планує підвищити тарифи за економічні злочини. Йдеться про правопорушення різного типу, зокрема, несплату податків та незаконне підприємництво.
Що відомо про підвищення штрафів в Росії?
Кремль каже, що штрафи будуть підвищені, аби посилити ефективність покарання, проте, імовірно реальність все ж дещо інша. Таким чином Москва хоче поповнити виснажений бюджет, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Нагадаємо! Як повідомляє "The Moscow Times", дефіцит бюджету Росії до кінця року сягне – 5,7 трильйона рублів.
Загалом зміни торкнуться 36 видів економічних злочинів, зокрема:
- за незаконне підприємництво штраф буде 18,5 тисяч доларів, раніше він складав – 4 тисячі доларів;
- якщо збитки "особливо великі" – штраф планується 31 тисяча доларів – зараз це 6 тисяч доларів;
- умисне банкрутство – штраф сягне 25 тисяч доларів, а зараз – 6 тисяч доларів;
- ухилення від сплати податків – до 18,5 тисяч доларів – зараз він 6 тисяч доларів
Зауважте! Також мають змінитися критерії визначення "великих" та "особливо великих" збитків. Таким чином стане можливим ширше трактування злочину.
Ініціатива вписується у ширшу тенденцію – Кремль дедалі активніше шукає нефіскальні джерела доходів. Підвищення податків (зокрема ПДВ до 22 %) та запровадження нових зборів уже створюють тиск на бізнес, а тепер держава намагається монетизувати й каральну систему,
– наголошує українська розвідка.
Яка ситуація з російською економікою зараз?
В Росії підвищують низку податків. Зокрема, ПДВ зросте з початку 2026 року до 22%. Після підвищення, цей податок стане одним із найбільших у світі.
Відчутне погіршення у багатьох секторах російської економіки. Загострюється ситуація і на фоні зниження нафтогазових доходів. Цьому, у тому числі сприяють санкції США проти "Лукойла" та "Роснефті". Вказані обмеження підтримали і інші країни.