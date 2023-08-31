В новом прогнозе Pantera Capital указали, что с 2024 до 2028 года курс биткоина может подорожать из-за халфинга.

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Биткоин может установить новый исторический рекорд

В Pantera Capital прогноз строили с учетом исторической тенденции курса биткоина. В исследовании также упомянули об особенностях динамики биткоина до и после халвинга:

В исторической ретроспективе биткоин достигает самого слабого уровня 477 дней до начала халвинга;

дней до начала халвинга; После завершения этого процесса, биткоин обычно стремительно дорожает;

Кроме того, средняя продолжительность от халвинга до пикового уровня следующего бычьего тренда на рынке 480 дней.

Новый прогноз для биткоина / Фото Pantera Capital

Что такое халвинг Это процесс уменьшения размера вознаграждения для майнеров вдвое, проводимого примерно каждые 4 года. Создатель биткоина положил начало халвингу для сохранения ценности монеты.

Следующий халвинг запланирован на 20 апреля 2024 года. В Pantera Capital ожидают, что стоимость биткоина в начале процесса достигнет 35,4 тысячи долларов за монету, а после – приблизится к 148 тысяч долларов за монету. Следует добавить, если этот сценарий станет реальностью, то биткоин установит новый исторический рекорд. Напомним, что предыдущая пиковая цена цифровой монеты составила почти 69 тысяч долларов за штуку.

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