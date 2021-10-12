Биткойн установил рекорд за 5 месяцев: какая цена криптовалюты
12 октября 2021 , 10:51Читати новину українською
Источник:Markets Insider
Биткойн снова приблизился к своему историческому максимуму. В понедельник, 11 октября, криптовалюта превысила цену в 57 000 долларов.
Цифровая валюта торговалась на уровне 57 776 долларов, что является наибольшим показателем за последние 5 месяцев.
Полезно Кошельки для криптовалют: где и как хранить цифровые активы
Почему биткоин вырос в цене
Том Фрост, генеральный директор Yield App, не смог указать одну конкретную причину роста. Катализаторами могут быть:
- недавнее одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США ETF (фондовой биржи), которая отслеживает акции со значительным риском воздействия со стороны биткоина.
- все больше институциональное внедрение биткоина;
- значительный ежедневный объем торговли биткоином – на прошлой неделе он достиг 31 миллиарда долларов.
Падение перед прыжком
В то же время, эксперт отметил, что на биткоин может ожидать краткосрочное падение.
Биткоин потенциально может упасть до уровня 40 000 долларов, прежде чем продолжить восходящую траекторию, чтобы побить предыдущий исторический максимум,
– сказал Фрост.
Цена биткоина
- Самая дорогая криптовалюта по рыночной капитализации в апреле достигла рекордной отметки – более 65 000 долларов.
- С тех пор цена резко упала – до уровня в 30 000 долларов в июле.
- По состоянию на 12 октября биткоин торгуется на уровне 57 400 долларов, по данным CoinMarketCap.