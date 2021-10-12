Биткойн установил рекорд за 5 месяцев: какая цена криптовалюты

Биткойн снова приблизился к своему историческому максимуму. В понедельник, 11 октября, криптовалюта превысила цену в 57 000 долларов.

Цифровая валюта торговалась на уровне 57 776 долларов, что является наибольшим показателем за последние 5 месяцев.

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Почему биткоин вырос в цене

Том Фрост, генеральный директор Yield App, не смог указать одну конкретную причину роста. Катализаторами могут быть:

недавнее одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США ETF (фондовой биржи), которая отслеживает акции со значительным риском воздействия со стороны биткоина.

все больше институциональное внедрение биткоина;

значительный ежедневный объем торговли биткоином – на прошлой неделе он достиг 31 миллиарда долларов.

Падение перед прыжком

В то же время, эксперт отметил, что на биткоин может ожидать краткосрочное падение.

Биткоин потенциально может упасть до уровня 40 000 долларов, прежде чем продолжить восходящую траекторию, чтобы побить предыдущий исторический максимум,

– сказал Фрост.

Цена биткоина