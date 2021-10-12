Биткойн установил рекорд за 5 месяцев: какая цена криптовалюты

12 октября 2021 , 10:51
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Источник:

Markets Insider

Биткойн снова приблизился к своему историческому максимуму. В понедельник, 11 октября, криптовалюта превысила цену в 57 000 долларов.

Цифровая валюта торговалась на уровне 57 776 долларов, что является наибольшим показателем за последние 5 месяцев.

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Почему биткоин вырос в цене

Том Фрост, генеральный директор Yield App, не смог указать одну конкретную причину роста. Катализаторами могут быть:

  • недавнее одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США ETF (фондовой биржи), которая отслеживает акции со значительным риском воздействия со стороны биткоина.
  • все больше институциональное внедрение биткоина;
  • значительный ежедневный объем торговли биткоином – на прошлой неделе он достиг 31 миллиарда долларов. 

Падение перед прыжком

В то же время, эксперт отметил, что на биткоин может ожидать краткосрочное падение. 

Биткоин потенциально может упасть до уровня 40 000 долларов, прежде чем продолжить восходящую траекторию, чтобы побить предыдущий исторический максимум,
– сказал Фрост.

Цена биткоина

  • Самая дорогая криптовалюта по рыночной капитализации в апреле достигла рекордной отметки – более 65 000 долларов.
  • С тех пор цена резко упала – до уровня в 30 000 долларов в июле.
  • По состоянию на 12 октября биткоин торгуется на уровне 57 400 долларов, по данным CoinMarketCap.
Автор: Юлія Поскробок