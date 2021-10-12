Цифровая валюта торговалась на уровне 57 776 долларов, что является наибольшим показателем за последние 5 месяцев.

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Почему биткоин вырос в цене

Том Фрост, генеральный директор Yield App, не смог указать одну конкретную причину роста. Катализаторами могут быть:

  • недавнее одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США ETF (фондовой биржи), которая отслеживает акции со значительным риском воздействия со стороны биткоина.
  • все больше институциональное внедрение биткоина;
  • значительный ежедневный объем торговли биткоином – на прошлой неделе он достиг 31 миллиарда долларов.

Падение перед прыжком

В то же время, эксперт отметил, что на биткоин может ожидать краткосрочное падение.

Биткоин потенциально может упасть до уровня 40 000 долларов, прежде чем продолжить восходящую траекторию, чтобы побить предыдущий исторический максимум,
сказал Фрост.

Цена биткоина

  • Самая дорогая криптовалюта по рыночной капитализации в апреле достигла рекордной отметки – более 65 000 долларов.
  • С тех пор цена резко упала – до уровня в 30 000 долларов в июле.
  • По состоянию на 12 октября биткоин торгуется на уровне 57 400 долларов, по данным CoinMarketCap.