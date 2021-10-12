Цифрова валюта торгувалася на рівні 57 776 доларів, що є найбільшим показником за останні 5 місяців.

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Чому біткойн виріс в ціні

Тім Фрост, генеральний директор Yield App, не зміг вказати одну конкретну причину росту. Каталізаторами можуть бути:

нещодавнє схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США ETF (фондової біржі), яка відстежує акції зі значним ризиком впливу з боку біткойна.

все більше інституційне впровадження біткойна;

значний щоденний обсяг торгівлі біткойнами – минулого тижня він сягнув 31 мільярда доларів.

Падіння перед стрибком

Водночас, експерт зауважив, що на біткойн може очікувати короткострокове падіння.

Біткойн потенційно може впасти до рівня 40 тисяч доларів, перш ніж продовжити висхідну траєкторію, щоб побити попередній історичний максимум,

– сказав Фрост.

Ціна біткойна