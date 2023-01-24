Биткоин продолжает расти в цене и тестирует важные ценовые уровни

Биткоин продолжает укреплять позиции на рынке. Таким образом, стоимость цифровой монеты даже приблизилась к локальному максимуму. Что происходит на рынке – читайте дальше.

По состоянию на 24 января 2023 года курс биткоина пересек отметку в 23 тысячи долларов за монету. Благодаря этому рыночная капитализация криптовалюты возросла до 445 миллиардов долларов США. О последних изменениях на рынке рассказывает 24 канал.

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Биткоин продолжает расти в цене

В целом доля рынка монеты с начала 2023 года выросла на 5,6% до 40,6%. Биткоин остается самой известной и дорогой цифровой монетой в мире. Напомним, что на прошлой неделе биткоин на несколько часов достиг самого высокого уровня за последние 4 месяца.

Также следует отметить, что с начала текущего года рынок криптовалют начал фиксировать постепенный рост цен. В частности, за первые 15 дней января флагман рынка – биткоин – подорожал на 28%, продемонстрировав один из самых лучших результатов на рынке с 2020 года.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 22 900 долларов за монету. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 441,35 миллиарда долларов. CoinDesk. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 0,57%. Общая капитализация рынка криптовалют остановилась на отметке в 1,05 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap.